Devin Booker a El Comercio: " Siempre es divertido ganar en los PlayOffs”

Phoenix Suns ha desnudado todas las falencias de Denver Nuggets en los primeros dos partidos de la semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA. El equipo de Monty Williams, con un Chris Paul fenomenal y un Devin Booker acertado, ha sacado de la cancha al cuadro dirigido por Michael Malone en los dos primeros juegos de la serie. Pensando en el Game 3, que se jugará en Colorado, El Comercio conversó con Devin Booker sobre la importancia de estos dos primero duelos.

Phoenix Suns venció 123-98 a Denver Nuggets y sacó ventaja de 2-0 en la semifinal de la Conferencia Oeste en los PlayOffs de la NBA. El equipo dueño de casa

Es curioso que pese a la paliza, el máximo anotador del partido fue Nikola Jokic con 24 puntos y 13 rebotes. Por su parte, en Phoenix Suns, Chris Paul volvió a destruir a Denver con 17 puntos y 15 asistencias sin registrar pérdida alguna.

Chris Paul dominó a Facundo Campazzo en el Game 2 de la serie frente a Denver Nuggets

El partido contó con tres grandes historias. La primera, el abandono de Nuggets a su MVP. Nikola Jokic convirtió 24 puntos; sin embargo, entre los otros cuatro titulares solo pudieron sumar 26 unidades, con rendimientos muy pobres como el de Michael Porter Jr. o Facundo Campazzo. Asimismo, en el banco de suplentes tampoco encontraron alguna solución a la falta de ofensiva.

Por otro lado, el factor Chris Paul. El armador dominó a Facundo Campazzo y a todo rival que se le ponga en frente con muy buenas decisiones. El jugador de Phoenix Suns consiguió involucrar a todos sus compañeros mediante asistencias y logró hacer mucho daño saliendo del pick and roll con sus típicos tiros de media distancia. Ello ocasionó que la defensa de Denver se muestre irreconocible ante el manejo de Paul.

Chris Paul dominó a Denver Nuggets en el segundo partido de la serie

Por último, la poca eficacia ofensiva del equipo de Michael Malone. Denver intentó 43 triples, cinco más que Suns, pero solo convirtió 14, cuatro menos que el equipo ganador. Asimismo, el ataque lució inconexo y con rendimientos paupérrimos como el de Porter Jr. El regreso de Will Barton le dio algo de oxígeno a una ofensiva que parece estancada, pero no fue suficiente. En parte es mérito de la gran defensa de Suns, pero por otro lado, Michael Malone no está buscando variantes ante las malas noches de MPJ.

Tras el partido, conversé con Devin Booker sobre la importancia de estos dos triunfos: “Ganar en PlayOffs siempre es divertido, más aún en una serie tan competitiva. Como mencionas, el público es muy importante, realmente es una ventaja tenerlos con nosotros. Me siento muy feliz por haber conseguido este 2-0 en casa; sin embargo, toca cambiar la mentalidad y enfocarnos en el tercer partido que se jugará en Denver”.