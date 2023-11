Su altísima biografía obligaría a tratarla siempre de usted. Deysi Estela Cori Tello. Lima, 2 de julio de 1993. Gran Maestra Femenina de ajedrez. En agosto de 2011, con 18 años, obtuvo el título de campeona mundial de ajedrez Sub 20. En junio de 2011, tenía un Elo de 2386 y era número 3 del Perú. Es la única Gran Maestra Femenina del Perú. Sin embargo, para competir, debe tocar puertas y recibir como devolución el silencio. O peor, maltrato. Ella lo cuenta en esta nota.

— ¿Cómo es tu relación hoy con el IPD?

Como deportista de alto nivel, no siento que haya siquiera una relación; por el contrario, lo que siento es una evidente marginación y, lo que es peor, discriminación.

—¿Puedes explicarnos por qué te sientes ofendida?

En octubre del 2022, participé en los XII Juegos Suramericanos junto a mi hermano. Ganamos la medalla de oro y plata en la modalidad Blitz. Por equipos, ganamos el oro. Y otras medalla por equipos. Tras el evento, el IPD aprobó, a través de la Resolución 069 -2022-IPD-P/CD, premiar económicamente a los deportistas medallistas y entrenadores que participaron en dicho evento. Me correspondía una cifra (N.de.R.: Más de 65 mil soles). Y me lo han negado hasta hoy.

Deysi Cori, a la izquierda; se enfrentó en 2010 con solo 16 años a la campeona mundial femenina, la rusa, Alexandra Kosteniuk (derecha).

— ¿Qué pasó luego?

Después de insistir varias veces, logré una reunión con el presidente del IPD, a la cual fui acompañada por mi asesor técnico Carlos Maury y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Luis Salazar. De entrada, nos dijeron que no podíamos entrar con el teléfono. Luego de exponer el motivo de mi presencia y ante la renuencia del presidente Roger Príncipe, se originó una tensa situación. Luego apareció otro funcionario, quien dijo ser jefe de asesoría jurídica, y este preguntó si yo había solicitado la respuesta a través de un procedimiento formal. Ante mi demora en responder, habló: “No podemos absolver nada si antes no se ha cumplido con la solicitud formal”. Mi asesor le respondió que, desde noviembre de 2022, no se había obtenido respuesta del IPD. En ese momento, el señor Príncipe, mirando su celular con el dedo puesto en la pantalla, dijo: “Aquí está el informe y está en color rojo”. ¿Ahí dice que no le corresponde el incentivo económico?, dijimos, 4 veces, y nunca respondió, y ni siquiera nos lo mostró.

— ¿Qué te han respondido hasta hoy?

El presidente dijo que iban a revisar mi caso y que después me daría una respuesta, cosa que hasta ahora no ha sucedido ni por vía correo electrónico ni por carta. El señor Roger Príncipe Huerta tiene una carta del Comité Olímpico con una relación de deportistas que obtuvieron medallas en los XIII Juegos en Asunción donde mi hermano Jorge y yo obtuvimos 8 medallas para el Perú. Además, en ningún párrafo o línea de la resolución se hace la distinción si es deporte olímpico o de exhibición. No la escribí yo. Sin embargo, el funcionario, delante de todos, dijo que no correspondía.

— ¿Qué pasó con tu incentivo económico?

El IPD se niega y no cumple con lo que dice literalmente la resolución, interpretándola de forma arbitraria y hasta discriminatoria.

Además… La posición del IPD: reclamo de Deysi no procede Jorge Obando, Coordinador Técnico de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados, explica la versión del IPD sobre el caso Cori: “El ajedrez fue convocado para este torneo como un deporte de exhibición e invitación, si te puedes dar cuenta y revisar las paginas internacionales, este resultado de medallas no sumó al medallero, por lo tanto no se contabilizó. Nosotros como institución que respetamos el marco normativo, es el Comité Olímpico el ente que representa y define esto. Ella lo sabe. Su reclamo no procede”.

— ¿En el medio de esto, participaste en el Women’s Gran Swiss 2023?

En la última semana participé ahí, sí. Tengo que seguir compitiendo. Lamentablemente, en la ronda 10 de 11, perdí una partida decisiva, porque de haber ganado, hubiera disputado uno de los dos cupos del mundial. De las 50 participantes comencé rankeada en el puesto 39 y finalicé mi participación en el puesto 10. Haciendo un balance deportivo me fue muy bien, porque me enfrenté a las mejores del mundo cuyo ránking es mejor al mío. He logrado subir en el ránking mundial, acercándome a los 2.400 puntos, camino a superar los 2.500, que es mi objetivo para obtener el último escalafón en mi carrera: Gran Maestro Absoluto.

— ¿Hoy, cómo estás?

No me siento bien. Porque no me cabe en la cabeza que lejos de obtener un apoyo para participar en las mejores condiciones, como las que gozan mis rivales del primer mundo que tienen el importantísimo apoyo de un entrenador de alto nivel, el IPD me trate de esta forma.

— ¿Qué viene para ti ahora?

Lo principal es que no vengan represalias por defender mi derecho. Tengo 30 años, y 21 de ellos trayendo logros ininterrumpidos al Perú. Siento tristeza cuando comparo las condiciones en las que compito con deportistas de primer mundo. Necesito el apoyo de la empresa privada para tener un entrenador. Me gustaría seguir teniendo el apoyo de LATAM, por ejemplo. No importa, yo seguiré tocando puertas. para cumplir las metas para el 2024 y 2025. Los últimos acontecimientos y los Panamericanos Santiago 2023, que yo también he celebrado por mis compañeros, me han hecho reflexionar sobre la permanente crisis en el deporte peruano. Hago un llamado a la Presidenta de la República y al Premier Otárola, para acabar con la desigualdad a la hora de valorar, evaluar y entregar reconocimientos. No solo se deben premiar a las disciplinas olímpicas. ¿Acaso los deportistas de otras disciplinas no realizan un enorme esfuerzo en su deporte?