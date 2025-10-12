Deysi Cori, ajedrecista nacional celebró un logro histórico al consagrarse como Campeona Nacional Femenina de Ajedrez 2025, tras varios días de intensa competencia sobre el tablero. Con un desempeño sólido y estratégico, logró imponerse ante las mejores exponentes del país, reafirmando su condición de una de las jugadoras más destacadas del circuito nacional.

Este título no solo le otorga el prestigioso reconocimiento como campeona nacional, sino que también marca un paso importante en su carrera deportiva.

Gracias a esta victoria, la ajedrecista aseguró su clasificación a dos torneos internacionales de alto nivel, donde llevará la bandera nacional: el Sudamericano Femenino, que se disputará en Chile, y el Mundial Femenino por Equipos, que se celebrará en España.

El logro representa un premio al esfuerzo constante, la disciplina y la dedicación que la deportista ha demostrado en los últimos años, consolidándose como referente del ajedrez femenino en el país. Además, su triunfo inspira a una nueva generación de jóvenes jugadoras que ven en ella un ejemplo de superación y excelencia deportiva.