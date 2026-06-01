El skateboard peruano continúa ganando protagonismo internacional gracias a Deyvid Tuesta, quien logró quedarse con la medalla de bronce en el Jackalope Fest disputado en Virginia Beach, Estados Unidos.

Tuesta cerró una destacada participación en el reconocido festival de deportes urbanos al quedarse con el tercer lugar del certamen.

El peruano Deyvid Tuesta sigue haciendo historia: podio internacional y premio especial en EE.UU. Foto: Instagram

El deportista nacional no solo consiguió subir al podio, sino que también recibió un reconocimiento adicional tras quedarse con el premio al “mejor truco”, distinción que premia la creatividad, dificultad técnica y ejecución dentro de la competencia.

La próxima parada será la Copa Mundial de Street en Roma

Además del bronce, el peruano destacó por su capacidad técnica durante la competencia, aspecto que terminó siendo reconocido con uno de los premios especiales del evento.

Tras su actuación en Virginia Beach, el siguiente desafío para el peruano será la Copa Mundial de Street de la WST en Roma, una competencia clave dentro del calendario internacional y que reúne a algunos de los mejores exponentes del mundo.

Tuesta se ha convertido en uno de los nombres más importantes del skateboarding peruano en la modalidad street, disciplina que ganó mayor visibilidad tras su inclusión en el programa olímpico.

🥉🛹 Deyvid Tuesta 🇵🇪 se quedó con la medalla de bronce en el Jackalope Fest de Virgina Beach 🇺🇸.



🔝 Además, se quedó con el premio al mejor truco 🔥



🔜 Siguiente parada: Copa Mundial de Street de la WST en Roma 🇮🇹



¡Con todo, Deyvid! 💪✨️🇵🇪 pic.twitter.com/Qgo6UiZZkU — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) May 31, 2026

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