Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El skateboard peruano continúa ganando protagonismo internacional gracias a Deyvid Tuesta, quien logró quedarse con la medalla de bronce en el Jackalope Fest disputado en Virginia Beach, Estados Unidos.
El skateboard peruano continúa ganando protagonismo internacional gracias a Deyvid Tuesta, quien logró quedarse con la medalla de bronce en el Jackalope Fest disputado en Virginia Beach, Estados Unidos.
Tuesta cerró una destacada participación en el reconocido festival de deportes urbanos al quedarse con el tercer lugar del certamen.
El deportista nacional no solo consiguió subir al podio, sino que también recibió un reconocimiento adicional tras quedarse con el premio al “mejor truco”, distinción que premia la creatividad, dificultad técnica y ejecución dentro de la competencia.
La próxima parada será la Copa Mundial de Street en Roma
Además del bronce, el peruano destacó por su capacidad técnica durante la competencia, aspecto que terminó siendo reconocido con uno de los premios especiales del evento.
PUEDES VER: ¡Orgullo peruano! Deyvid Tuesta se corona bicampeón de Skateboarding en Rusia
Tras su actuación en Virginia Beach, el siguiente desafío para el peruano será la Copa Mundial de Street de la WST en Roma, una competencia clave dentro del calendario internacional y que reúne a algunos de los mejores exponentes del mundo.
Tuesta se ha convertido en uno de los nombres más importantes del skateboarding peruano en la modalidad street, disciplina que ganó mayor visibilidad tras su inclusión en el programa olímpico.
🥉🛹 Deyvid Tuesta 🇵🇪 se quedó con la medalla de bronce en el Jackalope Fest de Virgina Beach 🇺🇸.— Punto en Juego (@PuntoEnJuego) May 31, 2026
🔝 Además, se quedó con el premio al mejor truco 🔥
🔜 Siguiente parada: Copa Mundial de Street de la WST en Roma 🇮🇹
¡Con todo, Deyvid! 💪✨️🇵🇪 pic.twitter.com/Qgo6UiZZkU
VIDEO RECOMENDADO
- Orgullo peruano: Ángelo Caro entra al Top 4 mundial antes de la Copa del Mundo de Roma
- Ángelo Caro tras subtítulo mundial en skate: “En Tokio estuve muy cerca de una medalla olímpica, en Los Ángeles 2028 deseo tenerla”
- Go Skateboarding Day 2025: Todo lo que debes saber sobre la edición peruana del evento mundial
- Atleta muestra el deterioro de su medalla de bronce a pocos días de ganarla en los Juegos Olímpicos 2024 de París
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.