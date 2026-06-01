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Deyvid Tuesta ganó medalla de bronce en Virginia Beach y apunta a la Copa Mundial de Roma. Foto: X/ @PuntoEnJuego
Deyvid Tuesta ganó medalla de bronce en Virginia Beach y apunta a la Copa Mundial de Roma. Foto: X/ @PuntoEnJuego
Por Redacción EC

El skateboard peruano continúa ganando protagonismo internacional gracias a Deyvid Tuesta, quien logró quedarse con la medalla de bronce en el Jackalope Fest disputado en Virginia Beach, Estados Unidos.

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