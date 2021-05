Son consideradas madres coraje, porque lucharon contra cualquier obstáculo para repartir su tiempo entre las canchas y el cuidado a sus hijos. Así lo cuentan las deportistas nacionales Claudia Suárez (paleta frontón), Paola Gil (esgrima) y Cindy Calle (vóleibol playa), quienes representan al universo de madres que lucharon por convertirse en atletas de alto rendimiento, cumpliendo con la exigencia en ambos roles.

En el Día de la Madre, Claudia Suárez, medallista de oro en Lima 2019, retrocede más de 15 años y revive los entrenamientos que realizaba al lado de Matías, su hijo, cuando él apenas tenía un año y la acompañaba a las canchas de Paleta frontón.

“Aprendí a pasar tiempo con mi hijo en las mañanas, por las tardes el entreno y luego mi trabajo como profesora, dando clases particulares. Ser madre es una bendición y a la vez puedes ser una destacada deportista“, afirmó en declaraciones para el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

En esa misma línea, Cindy Calle recuerda que luego del nacimiento de Noha, su hijo, luchó contra el tiempo, superó lesiones y encontró la fórmula para llegar con energías a casa a seguir jugando con su engreído.

“Pasaré un Día de la Madre distinto, por la pandemia, pero feliz por tener a mi hijo al lado. Es difícil ser mamá y deportista. Superar los obstáculos, te hace más fuerte y hay que tener mucha paciencia. Yo lo llevaba a mis entrenamientos y lo colocaba en una colchoneta. Ser mamá me cambió la vida”, contó la voleibolista.

La voleibolista Cindy Calle entrena con su hijo Noah. (Foto: Proyecto Legado)

En tanto, Paola Gil recuerda con nostalgia el momento en el cual se vio obligada a abandonar Venezuela después de 20 años, con el objetivo de buscar suerte en tierras peruanas. Ella, además, tuvo que dejar a Sharlot, su hija de 5 años.

“Soy peruana por mi padre, pero viví siempre en Venezuela. La situación en el país me obligó a salir disparada. Fue así como, primero, me fui a Ecuador, con tan solo 20 dólares en el bolsillo. No duré mucho y vine a Lima. Las puertas se me abrieron aquí y no dudé en traer a mi niña. Ahora, yo la incentivo a practicar la Esgrima. A lo mejor nos representa en el futuro. Quiero llevarla conmigo de la mano, para cumplir juntas este sueño”, agrega Paola Gil.

La esgrimista Paola Gil posa junto a su hija Sharlot. (Foto: Proyecto Legado)

Las destacadas atletas peruanas reafirman que el deporte se convirtió en el vehículo transmisor de valores para sus hijos y en la expresión necesaria para generar futuras generaciones.

