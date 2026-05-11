Diego Elías continúa brillando en el PSA World Championships 2025/26 luego de clasificar a los octavos de final del torneo que se disputa en Giza. El mejor squashista peruano volvió a demostrar su jerarquía y ratificó su condición de candidato al título mundial. El “Puma Peruano” derrotó con contundencia al argentino Jeremías Azaña por 3-0, con parciales de 11-4, 11-3 y 11-9, en un encuentro que apenas duró 28 minutos.

El actual número tres del ranking mundial mostró un juego sólido, agresivo y preciso durante todo el compromiso. Diego Elías marcó diferencias desde el inicio, imponiendo su ritmo y controlando cada intercambio.

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Los dos primeros sets fueron ampliamente favorables para el peruano, quien cerró el tercer parcial con tranquilidad para sellar su clasificación a la siguiente ronda del campeonato más importante del circuito profesional de squash.

Yahya Elnawasany será su próximo rival

Tras superar a Jeremías Azaña, Diego Elías tendrá ahora un desafío más exigente frente al egipcio Yahya Elnawasany, actual número 24 del mundo.

Diego Elías 🇵🇪 venció 3-0 (11-4/11-3/11-9) a Jeremías Azaña 🇦🇷 y avanzó a octavos de final del Campeonato Mundial de Squash de la PSA.



Su siguiente rival será Yahya Elnawasany (#24) 🇪🇬

👤:👤 1:0 a favor de Diego 💪✨️🇵🇪

¡Vamos, Puma!



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El encuentro por el pase a los cuartos de final del PSA World Championships 2025/26 se disputará el próximo 11 de mayo a la 1:30 p.m. (hora peruana).

La destacada actuación del peruano sigue generando expectativa entre los aficionados nacionales, ya que Diego Elías busca hacer historia en el torneo más importante del squash mundial. El “Puma” llega en gran nivel competitivo y mantiene intacto el objetivo de conquistar el ansiado título en Giza.