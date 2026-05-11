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Diego Elías venció con autoridad a Jeremías Azaña y sueña con el título mundial. Foto: @PSASquashTour/X
Diego Elías venció con autoridad a Jeremías Azaña y sueña con el título mundial. Foto: @PSASquashTour/X
Por Redacción EC

Diego Elías continúa brillando en el PSA World Championships 2025/26 luego de clasificar a los octavos de final del torneo que se disputa en Giza. El mejor squashista peruano volvió a demostrar su jerarquía y ratificó su condición de candidato al título mundial. El “Puma Peruano” derrotó con contundencia al argentino Jeremías Azaña por 3-0, con parciales de 11-4, 11-3 y 11-9, en un encuentro que apenas duró 28 minutos.

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