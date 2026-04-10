Por Redacción EC

Diego Elías alcanzó un nuevo logro en su carrera al consagrarse campeón del El Gouna International, luego de vencer por 3-0 (11-4, 11-2 y 11-6) al egipcio Mohamad Zakaria en la gran final.

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