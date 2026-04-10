Diego Elías alcanzó un nuevo logro en su carrera al consagrarse campeón del El Gouna International, luego de vencer por 3-0 (11-4, 11-2 y 11-6) al egipcio Mohamad Zakaria en la gran final.

El peruano mostró un dominio absoluto durante todo el encuentro, imponiendo su ritmo desde el inicio y dejando sin opciones a su rival. Su precisión y consistencia fueron claves para cerrar el partido en sets corridos y levantar el trofeo.

A lo largo del torneo, Elías evidenció un nivel superlativo, consolidándose como uno de los jugadores más sólidos del circuito. Su desempeño en Egipto confirma el gran momento que atraviesa y su capacidad para competir al más alto nivel internacional.

Con este resultado, Diego Elías consigue su primer título en el El Gouna International, uno de los certámenes más importantes del calendario, reafirmando su posición entre la élite del squash mundial.