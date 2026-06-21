Por Carlos Lázaro

Diego Elías es una leyenda del deporte peruano, uno de esos deportistas que han alcanzado la gloria internacional y que pertenecen a un exclusivo club reservado para quienes convierten lo extraordinario en costumbre. Son figuras tan excepcionales que, con el paso de los años, dejan de medirse frente a sus rivales y empiezan a hacerlo frente a los límites que parecían inalcanzables, acercándose a esa dimensión que suele reservarse para los superhéroes. El peruano ha construido una carrera que trasciende su disciplina y lo sitúa entre los grandes referentes del deporte nacional.

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