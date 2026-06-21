Como el felino que le presta el apodo, Elías aprendió a dominar cualquier territorio. El “Puma Peruano”, como se le conoce en el mundo, es un animal capaz de adaptarse a distintos ecosistemas, de moverse con agilidad en escenarios hostiles y de imponerse gracias a una mezcla de fuerza, inteligencia y paciencia. En el cubo de cristal donde se desarrolla el squash, Diego ha hecho exactamente lo mismo: convirtió cada cancha en su hábitat natural, persiguió cada punto con la precisión de un depredador y desarrolló un juego tan completo que terminó por situarlo entre los mejores squashistas de su generación.

No hay casualidad en su sobrenombre y el sábado, una vez más, quedó demostrado de ello, pues en la lucha por el título del PSA Squash Tour Finals, Elías volvió a exhibir las virtudes que lo han convertido en una referencia mundial: resiliencia para sobreponerse a la adversidad, inteligencia para leer cada momento del partido y la capacidad de acelerar cuando la presa estaba al alcance. El número tres del mundo se convirtió en el primer sudamericano en conquistar este prestigioso torneo al remontar al neozelandés Paul Coll, número dos del ránking, con parciales de 7-11, 11-4, 11-6, 11-9 luego de 82 emocionantes minutos de juego en el famoso centro cultural y artístico de la capital francesa, Centquatre-Paris.

El trofeo en la “Ciudad de la Luz” no solo agranda su leyenda, también completa una vitrina que desde hace más de una década viene llenándose con algunas de las conquistas más importantes del squash mundial. Pero mucho antes de deslumbrar en la élite, el “Puma Peruano” ya anunciaba su destino al proclamarse campeón mundial juvenil y conquistar torneos de prestigio como el British Junior Open y el US Junior Open. Años después, ya como profesional, volvería a levantar esos mismos trofeos, confirmando que aquel talento precoz estaba destinado a marcar una época.

Elías ha conquistado torneos emblemáticos como el British Open, el Qatar Classic, el Tournament of Champions y el US Open, además de alcanzar dos hitos que marcaron la historia del continente. En abril de 2023 se convirtió en el primer sudamericano en alcanzar el número uno del mundo y, un año después, en mayo de 2024, se coronó campeón mundial de la PSA tras vencer al egipcio Mostafa Asal en El Cairo. Ahora, con las Finales del Tour en sus manos —un torneo reservado para los ocho mejores squashistas de la temporada y que pone punto final al calendario 2025-2026—, su colección luce más completa que nunca.

Una cima olímpica

A sus 29 años, Diego Elías sigue ampliando una carrera que parece no encontrar techo. El título conseguido en París fue el vigésimo tercero de su trayectoria profesional y el segundo de la temporada, luego de conquistar en abril El Gouna International de Egipto. Más que una colección de trofeos, cada nueva conquista refuerza la posición que ha construido durante más de una década entre la élite mundial del squash.

Sin embargo, mientras su vitrina continúa llenándose, hay objetivos que todavía alimentan su ambición. El más cercano llegará en el 2027, cuando Lima vuelva a albergar los Juegos Panamericanos. Tras colgarse la medalla de oro en casa en Lima 2019 y repetir la hazaña en Santiago 2023, el “Puma Peruano” tendrá la oportunidad de conseguir un triplete histórico ante su público y consolidar una hegemonía regional que lleva años construyendo.

Diego Elías fue de menos a más frente al neozelandés Paul Coll, número dos del ránking mundial. (FOTO: PSA).

El evento multideportivo más importante de América también aparece como una escala clave en el camino hacia el gran sueño olímpico. Durante décadas, el squash luchó por formar parte del programa de los Juegos Olímpicos hasta que, en octubre del 2023, el Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó su inclusión en Los Ángeles 2028. Para entonces, Elías llegará como uno de los rostros más reconocidos de la disciplina y con la posibilidad de competir por una medalla en un escenario tan singular como emblemático: los estudios Universal, sede de las competencias de squash entre el 15 y el 24 de julio del 2028.

Hace un año, en una entrevista con El Comercio, Elías resumió ese anhelo en una frase tan sencilla como ambiciosa: “Ojalá pueda traerle al Perú una medalla en los Juegos Olímpicos”. Después de convertirse en campeón mundial, alcanzar el número uno del ránking y conquistar los certámenes más importantes del Tour PSA, ese sueño parece cada vez más cercano.

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