Diego Elías volvió a escribir una página dorada para el deporte peruano: en Asunción 2026 conquistó su cuarto título panamericano, tras vencer 3-1 al mexicano Leonel Cárdenas, y se convirtió en el máximo ganador histórico de la rama individual masculina. Este nuevo logro permite repasar los 10 momentos que marcaron la extraordinaria carrera del ‘Puma’.

Desde sus primeros éxitos como juvenil, con sus títulos mundiales Sub-19 de 2014 y 2015, hasta su llegada al top 10 mundial en 2018, Elías fue construyendo una trayectoria inédita para el squash peruano. En Lima 2019 alcanzó otro de sus grandes hitos al conquistar el oro panamericano ante Miguel Rodríguez, antes de volver a subir a lo más alto del podio en Santiago 2023.

El salto definitivo llegó en 2023, cuando se convirtió en el primer sudamericano en alcanzar el número uno del mundo. Un año después conquistó el Campeonato Mundial de la PSA, mientras que en 2025 ganó por primera vez el prestigioso British Open y en 2026 sumó otro capítulo histórico al coronarse campeón de las Finales del PSA Tour, también como primer sudamericano en conseguirlo. Aquí, un repaso de los mejores momentos de su carrera.

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