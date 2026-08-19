Diego Elías se coronó como campeón Panamericano de Squash 2026 en la ciudad de Asunción tras vencer 3-1 en la fiinal al mexicano Leonel Cárdenas. (Foto: Red Bull)
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Diego Elías es campeón Panamericano de Squash: top 10 de momentos clave en su carrera
  • Diego Elías se coronó como campeón Panamericano de Squash 2026 en la ciudad de Asunción tras vencer 3-1 en la fiinal al mexicano Leonel Cárdenas. (Foto: Red Bull)
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    Diego Elías se coronó como campeón Panamericano de Squash 2026 en la ciudad de Asunción tras vencer 3-1 en la fiinal al mexicano Leonel Cárdenas. (Foto: Red Bull)

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    Diego Elías se coronó como campeón Panamericano de Squash 2026 en la ciudad de Asunción tras vencer 3-1 en la fiinal al mexicano Leonel Cárdenas. (Foto: Red Bull)

  • Desde muy pequeño, Diego Elías estuvo ligado al squash bajo la influencia de su padre, José Manuel ‘Tigre’ Elías. Su talento lo llevó a competir internacionalmente y a convertirse en una de las grandes promesas peruanas. (Foto: Archivo)
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    Desde muy pequeño, Diego Elías estuvo ligado al squash bajo la influencia de su padre, José Manuel ‘Tigre’ Elías. Su talento lo llevó a competir internacionalmente y a convertirse en una de las grandes promesas peruanas. (Foto: Archivo)

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    Desde muy pequeño, Diego Elías estuvo ligado al squash bajo la influencia de su padre, José Manuel ‘Tigre’ Elías. Su talento lo llevó a competir internacionalmente y a convertirse en una de las grandes promesas peruanas. (Foto: Archivo)

  • Elías conquistó dos títulos mundiales en la categoría junior y, en ambos torneos, logró una marca impresionante: no perdió un solo set. Aquellos campeonatos confirmaron que el peruano estaba destinado a competir en la élite. (Foto: IPD)
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    Elías conquistó dos títulos mundiales en la categoría junior y, en ambos torneos, logró una marca impresionante: no perdió un solo set. Aquellos campeonatos confirmaron que el peruano estaba destinado a competir en la élite. (Foto: IPD)

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    Elías conquistó dos títulos mundiales en la categoría junior y, en ambos torneos, logró una marca impresionante: no perdió un solo set. Aquellos campeonatos confirmaron que el peruano estaba destinado a competir en la élite. (Foto: IPD)

  • En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Elías consiguió la medalla de oro para Perú y derrotó en la final al colombiano Miguel Rodríguez. Fue el primer gran título panamericano de su carrera jugando como local. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
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    En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Elías consiguió la medalla de oro para Perú y derrotó en la final al colombiano Miguel Rodríguez. Fue el primer gran título panamericano de su carrera jugando como local. (Photo by Pedro PARDO / AFP)

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    En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Elías consiguió la medalla de oro para Perú y derrotó en la final al colombiano Miguel Rodríguez. Fue el primer gran título panamericano de su carrera jugando como local. (Photo by Pedro PARDO / AFP)

  • En 2022, Elías se convirtió en el primer sudamericano en ingresar al top 3 del ranking mundial de squash. Su ascenso confirmó que el peruano ya no era una promesa, sino una realidad instalada entre los mejores del planeta. (Foto: PSA)
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    En 2022, Elías se convirtió en el primer sudamericano en ingresar al top 3 del ranking mundial de squash. Su ascenso confirmó que el peruano ya no era una promesa, sino una realidad instalada entre los mejores del planeta. (Foto: PSA)

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    En 2022, Elías se convirtió en el primer sudamericano en ingresar al top 3 del ranking mundial de squash. Su ascenso confirmó que el peruano ya no era una promesa, sino una realidad instalada entre los mejores del planeta. (Foto: PSA)

  • El 17 de abril de 2023, el ‘Puma’ hizo historia al convertirse en el primer sudamericano en alcanzar el número uno del ranking mundial de la PSA. Llegó a la cima después de una temporada extraordinaria en la que conquistó cuatro títulos. (Photo by Imaginechina via AFP)
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    El 17 de abril de 2023, el ‘Puma’ hizo historia al convertirse en el primer sudamericano en alcanzar el número uno del ranking mundial de la PSA. Llegó a la cima después de una temporada extraordinaria en la que conquistó cuatro títulos. (Photo by Imaginechina via AFP)

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    El 17 de abril de 2023, el ‘Puma’ hizo historia al convertirse en el primer sudamericano en alcanzar el número uno del ranking mundial de la PSA. Llegó a la cima después de una temporada extraordinaria en la que conquistó cuatro títulos. (Photo by Imaginechina via AFP)

  • Elías volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Venció nuevamente a Miguel Rodríguez en la final y consiguió su segundo oro consecutivo en unos Juegos Panamericanos. (Foto: COP)
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    Elías volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Venció nuevamente a Miguel Rodríguez en la final y consiguió su segundo oro consecutivo en unos Juegos Panamericanos. (Foto: COP)

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    Elías volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Venció nuevamente a Miguel Rodríguez en la final y consiguió su segundo oro consecutivo en unos Juegos Panamericanos. (Foto: COP)

  • En mayo de 2024, Diego Elías conquistó el Campeonato Mundial de la PSA en El Cairo y se convirtió en el primer sudamericano en ganar el título más importante del squash. En la final derrotó 3-0 al egipcio Mostafa Asal. (Foto: AFP)
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    En mayo de 2024, Diego Elías conquistó el Campeonato Mundial de la PSA en El Cairo y se convirtió en el primer sudamericano en ganar el título más importante del squash. En la final derrotó 3-0 al egipcio Mostafa Asal. (Foto: AFP)

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    En mayo de 2024, Diego Elías conquistó el Campeonato Mundial de la PSA en El Cairo y se convirtió en el primer sudamericano en ganar el título más importante del squash. En la final derrotó 3-0 al egipcio Mostafa Asal. (Foto: AFP)

  • El squashista peruano Diego Elías recibió los Laureles Deportivos del Perú en el máximo grado de Gran Cruz el 24 de marzo de 2025. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) le entregó este reconocimiento en el Estadio Nacional tras consagrarse campeón del PSA World Championship 2024 en El Cairo, Egipto. (Foto: IPD)
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    El squashista peruano Diego Elías recibió los Laureles Deportivos del Perú en el máximo grado de Gran Cruz el 24 de marzo de 2025. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) le entregó este reconocimiento en el Estadio Nacional tras consagrarse campeón del PSA World Championship 2024 en El Cairo, Egipto. (Foto: IPD)

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    El squashista peruano Diego Elías recibió los Laureles Deportivos del Perú en el máximo grado de Gran Cruz el 24 de marzo de 2025. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) le entregó este reconocimiento en el Estadio Nacional tras consagrarse campeón del PSA World Championship 2024 en El Cairo, Egipto. (Foto: IPD)

  • En 2025, Elías consiguió otro de los títulos más prestigiosos de su carrera al conquistar por primera vez el British Open. El peruano derrotó en la final al entonces número uno del mundo, Mostafa Asal, y volvió a dejar su nombre en la historia del squash. (Foto: PSA)
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    En 2025, Elías consiguió otro de los títulos más prestigiosos de su carrera al conquistar por primera vez el British Open. El peruano derrotó en la final al entonces número uno del mundo, Mostafa Asal, y volvió a dejar su nombre en la historia del squash. (Foto: PSA)

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    En 2025, Elías consiguió otro de los títulos más prestigiosos de su carrera al conquistar por primera vez el British Open. El peruano derrotó en la final al entonces número uno del mundo, Mostafa Asal, y volvió a dejar su nombre en la historia del squash. (Foto: PSA)

  • En los Juegos Panamericanos de Asunción 2026, Elías volvió a demostrar su dominio continental y consiguió una nueva medalla de oro. El título amplía su colección de éxitos panamericanos y reafirma su condición de referente histórico del squash peruano. (Foto: IPD)
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    En los Juegos Panamericanos de Asunción 2026, Elías volvió a demostrar su dominio continental y consiguió una nueva medalla de oro. El título amplía su colección de éxitos panamericanos y reafirma su condición de referente histórico del squash peruano. (Foto: IPD)

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    En los Juegos Panamericanos de Asunción 2026, Elías volvió a demostrar su dominio continental y consiguió una nueva medalla de oro. El título amplía su colección de éxitos panamericanos y reafirma su condición de referente histórico del squash peruano. (Foto: IPD)

Por Redacción EC

Diego Elías volvió a escribir una página dorada para el deporte peruano: en Asunción 2026 conquistó su cuarto título panamericano, tras vencer 3-1 al mexicano Leonel Cárdenas, y se convirtió en el máximo ganador histórico de la rama individual masculina. Este nuevo logro permite repasar los 10 momentos que marcaron la extraordinaria carrera del ‘Puma’.

Desde sus primeros éxitos como juvenil, con sus títulos mundiales Sub-19 de 2014 y 2015, hasta su llegada al top 10 mundial en 2018, Elías fue construyendo una trayectoria inédita para el squash peruano. En Lima 2019 alcanzó otro de sus grandes hitos al conquistar el oro panamericano ante Miguel Rodríguez, antes de volver a subir a lo más alto del podio en Santiago 2023.

El salto definitivo llegó en 2023, cuando se convirtió en el primer sudamericano en alcanzar el número uno del mundo. Un año después conquistó el Campeonato Mundial de la PSA, mientras que en 2025 ganó por primera vez el prestigioso British Open y en 2026 sumó otro capítulo histórico al coronarse campeón de las Finales del PSA Tour, también como primer sudamericano en conseguirlo. Aquí, un repaso de los mejores momentos de su carrera.

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