Diego Elías aparecerá el lunes 3 de abril como el mejor jugador de squash del mundo. El deportista peruano pasará a liderar el ránking de la Asociación Profesional de Squash (PSA) luego de que el egipcio Mohamed ElShorbagy cayera en segunda ronda del Optasia Championship de Londres.

Diego Elías tenía tres opciones para pasar a liderar el ránking con lo que pasase en el Optasia Championships. Necesitaba ganar para no depender de nadie. Llegar a la final también le valía, siempre y cuando ElShorbagy no sea el campeón. La tercera opción, la que terminó pasando, es que el egipcio Mohamed ElShorbagy, no debía llegar a semifinales.

Diego Elías perdió en segunda ronda del torneo, por lo que parecía que sus opciones se caían, pero ElShorbagy también cayó en segunda ronda este jueves. Cayó ante el inglés Charlie Lee por 3-1 (11-9, 8-11, 11-6, 11-9), con lo que se da el tercer punto que necesitaba Diego Elías para pasar a ser el líder del ránking.

El portal PSA World Squash Rankings Forecast da por hecho el ascenso de Diego Elías al primer lugar del ránking, lo que lo hace en el primer sudamericano en llegar a la cima del squash mundial. El colombiano Miguel Ángel Rodríguez había llegado a ser cuarto, Diego Elías tocó el techo.

Una lesión en la pierna no permitió que Diego Elías seguir en el Optasia Championships, por lo que decidió retirarse en el cuarto set. Se espera que se pueda recuperar para que esté en el British Open en abril y pueda defender su lugar en lo más alto del squash mundial.

--