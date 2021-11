Conforme a los criterios de Saber más

Los sueños también se pueden cumplir entre cuatro paredes. No hay mayor prueba que la inspiradora historia de Diego Elías. El camino hacia el éxito del ‘Puma’ no ha sido nada fácil. El regocijo no es lo único que le ha acompañado en esta aventura del squash. También ha tenido que lidiar con momentos de frustración y quebranto para llegar a ser lo que es hoy: un Top 5 del mundo.

A partir del 2013 comenzaron las andanzas de Diego Elías en el mundo del squash. Aquel año se unió al PSA World Tour y ya nada lo podía frenar. Desde muy joven dio señales del itinerario triunfal que tenía por delante. Y ahora se está encargando de superar todas las expectativas.

Su evolución ha sido constante. Empezó desde muy abajo y hoy por hoy ya está bordeando la cima del mundo. El pasar de cada temporada ha representado muchos peldaños subidos por el ‘Puma’. Así lo refleja su progreso en el R.

Pasar del puesto 251 al 48 en solo un año es una misión casi imposible para cualquiera, pero Elías lo logró a base de mucho esfuerzo. Después siguió escalando al Top 30, luego al Top 20 y así sucesivamente hasta llegar a su actual Top 5. Pero esto no acaba ahí. El peruano quiere ser el mejor del planeta.

Año Mejor posición 2013 251° 2014 48° 2015 37° 2016 23° 2017 12° 2018 10° 2019 7° 2020 6° 2021 5°

De la aflicción a la gloria

A inicios del 2021, Diego vivió un tiempo bastante complicado. Una lesión en la cadera le privó de varias competencias entre enero y julio. Incluso, se barajó la posibilidad de tener que operarse . De manera inevitable, la angustia se apoderó de él, pero finalmente todo salió bien y logró recuperarse sin pasar por alguna intervención quirúrgica.

“Estuvo bien preocupado. Fue la primera vez que se dio cuenta que su carrera depende de su cuerpo. Eso le ha hecho tomar conciencia de que tiene que cuidarse mucho más, entrenar más, ir bastante al gimnasio, tener el cuerpo siempre fuerte para prevenir cualquier lesión. Le chocó, pero también le ayudó a madurar bastante esta lesión”, cuenta José Manuel Elías, padre y entrenador de Diego.

Habiendo superado esa situación, el peruano retornó al circuito y volvió a brillar como siempre. Ha disputado cinco torneos en estos meses y ganó dos títulos: se consagró en el Manchester Open y, recientemente, repitió la hazaña en el Qatar QTerminals Classic, competencia que es equivalente a un Grand Slam en tenis .

“Diego está feliz. Ha sido lo que él ha esperado toda la vida, ganar uno de estos torneos grandes. Está bien contento”, expresa José Manuel.

Su último título en el PSA World Tour le permitió a Diego Elías alcanzar el mejor ránking de su carrera. El squashista de 24 años llegó al Top 5 del mundo y se convirtió en el primer peruano que cumple esa hazaña .

“¿Qué otro peruano está dentro de los cinco primeros del mundo en su deporte? Ese es el primer cuestionamiento que tenemos que hacer para valorar lo que está logrando Elías”, resalta Ricardo Montoya, columnista de este Diario y uno de los que más siguen la carrera internacional de Diego.

“En realidad, es relativamente mentiroso que sea cinco del mundo. Para mí, él está entre los tres primeros del mundo”, agrega.

Diego Elías se convirtió en el primer peruano que llega al Top 5 del ránking mundial | Foto: PSA World Tour

Camino a ser el mejor

Diego Elías no es conformista. Afianzarse en el Top 5 del ránking mundial solo significa un paso más en su ambicioso trayecto a ser el mejor de todos. El peruano tiene las condiciones necesarias para lograr sus objetivos, pero tiene que seguir trabajando mucho.

El squashista nacional siempre ha logrado salir adelante en medio de la adversidad. El último año es prueba patente de ello. En ese sentido, no puede pasar desapercibido el enorme valor que tienen los recientes logros de Elías y el arduo esfuerzo que ha protagonizado por volver a su mejor nivel tras muchos meses de ausencia.

“Tiene un mérito importante. Yo creo que su cuerpo le permite tener un alcance muy grande. Pero él no es un flaco ligero. Entonces, mover una osamenta de ese tipo es muy bravo e incluso puede provocar lesiones. Por eso creo que en su caso tiene más mérito todavía”, explicó Ricardo Montoya.

“Diego es un tipo que no responde a los cánones típicos del squashista. Es grande, es amplio. Lo que él tiene es una muñeca excepcional. Y lo que ha marcado la diferencia el último tiempo ha sido su cabeza (mentalidad) ”, añadió.

Diego Elías se coronó campeón en el Qatar QTerminals Classic 2021 | Foto: PSA World Tour

El encomiable trabajo de Diego Elías está dando sus frutos poco a poco. El squashista peruano es consciente de que tiene para mucho más. Solo es cuestión de confianza y tener mucha fortaleza mental para mantenerse en lo más alto.

De hecho, el Top 5 ya fue alcanzado, pero el ‘Puma’ aspira más alto. “La meta de nosotros es que Diego sea el número 1 del mundo. Este solamente es un paso más de lo que él espera llegar . Porque él en algunas oportunidades ya le ha ganado a todos, al uno, al dos, al tres, al cuatro... Entonces, no es un objetivo que no pueda lograr. Yo pienso que el próximo año va a ser muy bueno y puede ser que llegue al número uno”, expresó su padre y entrenador.

Por lo pronto, Diego Elías tiene dos retos más para cerrar el 2021: en menos de 15 días tiene que jugar en Londres y en diciembre le pondrá punto final a la temporada en Egipto. Luego de ambas competencias, el peruano se enfocará en reflexionar en los desafíos del 2022 para luchar por la cúspide del ránking mundial.

