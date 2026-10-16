El squashista peruano Diego Elías clasificó a la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras derrotar por 3-1 al neozelandés Paul Coll, actual número dos del mundo. El deportista nacional, ubicado en el tercer puesto del ranking mundial, remontó después de perder el primer juego y selló su victoria con parciales de 4-11, 11-8, 11-2 y 11-3.

El ‘Puma’ necesitó alrededor de 67 minutos para imponerse en las semifinales, disputadas en una cancha de cristal frente a las emblemáticas pirámides de Guiza. Tras un comienzo favorable a Coll, el peruano elevó su nivel y ganó 21 de los siguientes 24 puntos, una reacción que cambió el rumbo del encuentro y le permitió asegurar su clasificación.

Diego Elías enfrentará a Mostafa Asal en la final

El siguiente reto del peruano será ante el egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo y principal favorito del torneo. La final está programada para este viernes 16 de octubre, en un escenario especial para el rival local, que buscará defender su dominio ante su público.

Asal llega a la definición como uno de los principales referentes del circuito profesional. De acuerdo con la información oficial del certamen, el egipcio busca conquistar su tercer título consecutivo en el Egyptian Open y viene de ganar cuatro torneos durante 2026. Elías, por su parte, ya sabe lo que es vencerlo en Egipto: lo superó en las semifinales del torneo El Gouna International de este año, antes de proclamarse campeón.

El ‘Puma’ Diego Elías busca otro título en Egipto tras eliminar a Paul Coll. Foto: Instagram

Un torneo de categoría Diamond y una oportunidad para el squash peruano

El CIB Egyptian Squash Open se disputa del 6 al 16 de octubre en El Cairo y forma parte de la categoría Diamond del PSA Squash Tour, el nivel más alto del circuito profesional. La competencia reúne a 96 de los mejores jugadores y jugadoras del mundo, con partidos en una cancha de cristal instalada frente a las pirámides de Guiza durante las rondas decisivas.

La final representa otra oportunidad importante para Elías, quien en junio de 2026 se convirtió en el primer sudamericano en ganar el PSA Squash Tour, tras vencer también a Paul Coll. Además, en abril conquistó el El Gouna International Squash Open, resultados que respaldan su presencia entre los principales exponentes de esta disciplina.

🇵🇪🏆 Diego Elías clasificó a la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer por 3-1 al neozelandés Paul Coll, número dos del mundo. El peruano, tercero del ranking mundial, remontó después de perder el primer set y selló su victoria en 68 minutos, imponiendo su juego en los tres parciales siguientes. 🎾🔥 El ‘Puma’ buscará el título este viernes 16 de octubre ante el egipcio Mostafa Asal, actual número uno del mundo, que jugará con el respaldo de su público. Elías tendrá el desafío de vencer al máximo referente del squash mundial en su propia casa y conquistar uno de los torneos más prestigiosos del circuito. — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) October 16, 2026

¿A qué hora juega Diego Elías y dónde ver la final?

La final entre Diego Elías y Mostafa Asal está programada para este viernes 16 de octubre a las 12:00 p. m. (hora peruana). El encuentro podrá seguirse a través de la plataforma oficial SquashTV, según la información publicada sobre la transmisión del torneo.

El desafío para el peruano será convertir su remontada ante Coll en un nuevo triunfo frente al número uno del mundo. Con el título en juego y el público egipcio alentando a Asal, Elías tendrá la oportunidad de sumar otro logro internacional y reafirmar su lugar en la élite del squash.

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