Diego Elías vence al número dos del mundo y se cita con Mostafa Asal en la final de Egipto. Foto: Instagram
Diego Elías vence al número dos del mundo y se cita con Mostafa Asal en la final de Egipto. Foto: Instagram
Por Redacción EC

El squashista peruano Diego Elías clasificó a la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras derrotar por 3-1 al neozelandés Paul Coll, actual número dos del mundo. El deportista nacional, ubicado en el tercer puesto del ranking mundial, remontó después de perder el primer juego y selló su victoria con parciales de 4-11, 11-8, 11-2 y 11-3.

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