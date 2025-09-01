Diego Elías, squashista profesional: “Ojalá pueda traerle al Perú una medalla en los Juegos Olímpicos” | ENTREVISTA

Diego Elías entrena con miras a la campaña 2025-2026 del Tour Mundial de la Asociación Profesional de Squashistas (PSA), la élite de este deporte, en donde el ‘Puma’ es uno de las grandes figuras. El deportista nacional charla con Deporte Total sobre el final de la última temporada, donde conquistó uno de los torneos más prestigiosos y longevos de su disciplina deportiva como es considerado el British Open, en Birmingham, Inglaterra.

Elías, de 28 años, es el número dos del ránking mundial y revela la presión que existe en cada temporada por mantenerse entre los mejores del mundo, asegurando inclusive que el hecho de quedar fuera de un torneo por debajo de una semifinal es considerado “un mal torneo”. El ‘Puma’ también da a conocer el inicio de su calendario en el circuito profesional, de su sueño olímpico y del espacio que siempre le da a la selección peruana de squash por ese gran “ambiente” que hay con sus compañeros.

¿Tuviste un cierre de temporada soñado?

Me fue bastante bien al final de la temporada que pude ganar el British Open, que es uno de los torneos más importantes del año y que nunca había conquistado antes, así que eso fue lo más importante de mi última campaña. Creo que también lo califico así porque venía con muchas ganas de mejorar. Yo gané el Campeonato Mundial PSA en el 2024 y este año perdí en la semifinal. Sentí que no me había ido bien y diez días después conquistar el British Open fue algo muy emocionante.

Los títulos son esenciales, pero también está en juego el de mantenerse en la élite, en ese top 3 del ránking mundial en el que te encuentras desde hace varios años…

Sí, eso es muy difícil y también es una temporada muy larga. Entonces, uno tiene que jugar muchos torneos. Yo juego entre 15 a 17 torneos al año y sí, en verdad, cualquier resultado que sea peor que llegar a semifinales o finales es considerado un mal torneo. Todo ello te pone un poco de presión y como que tienes que estar listo para todos los certámenes, afrontar cuatro o cinco partidos, que es muchísimo.

Y en esa lucha en etapas decisivas de los torneos se dan contra los egipcios o los británicos…

Los egipcios como Mostafa Asal, Ali Farag, que justo se acaba de retirar, han sido mis dos más grandes rivales en los últimos cuatro o cinco años.

Precisamente, la final del British Open fue contra Asal y tenías una estadística a tu favor, de dos últimos triunfos frente a él en otros torneos…

Sí, con Mostafa en los últimos doce meses jugamos cuatro o cinco veces y le había ganado cuatro de esos partidos. Así que sí, tenía bastantes chances de superar esa final, pero él también venía de ganar tres o cuatro torneos consecutivos, venía de no perder partidos como en los últimos 15 o 20 presentaciones, así que él también estaba con confianza e iba a ser una final bastante dura, pero felizmente me fue muy bien y pude ganar por 3-1.

Diego Elías sigue dándole alegrías al país. (@diegoelias96)

¿Y qué viene ahora, Diego?

Ahora tengo dos meses sin torneos, tengo tiempo para realizar toda mi pretemporada y después, mi primer torneo será en Londres, desde el 2 de septiembre. De ahí a diciembre, a fin de año, voy a disputar siete campeonatos.

De ahí viene Qatar, que suele ser un clásico para ti en tu calendario…

Sí, para mí Qatar es uno de mis torneos favoritos y es a finales de septiembre. Tengo muchas ganas de regresar ahí y me gusta estar ahí, me acomodo a esa cancha, así que es un buen torneo para mí.

Esta temporada que viene, la del 2025-2026, se acerca cada vez más al debut olímpico del squash y hay mucha expectativa por tu participación…

Sí, obviamente que el squash haya sido incluido en los Juegos Olímpicos y ahora ojalá yo pudiera participar, es como un sueño hecho realidad para cualquier deportista. Por ahora creo que todavía faltan tres años, así que creo que en un año y medio voy a comenzar a enfocarme más en ese objetivo, que va a ser algo muy grande para mí y ojalá poder traerle una medalla al Perú.

Y cuando hablas de que recién dentro de un año y medio te enfocarás en los JJ.OO., ¿ahí también ya entra dentro de tus prioridades los Juegos Panamericanos Lima 2027?

Sí. Bueno yo me refiero a que un año y medio voy a comenzar a pensar más que nada en los Juegos Olímpicos, pero igual, ahora yo juego como te decía 15 torneos al año, siempre estoy compitiendo en la élite, así que en verdad siempre estoy preparado, pero imagino que en un año y medio voy a poner todo de mí en este objetivo, también, obviamente, en los Juegos Panamericanos que son en Lima, que son importantísimos para mí. Los Juegos de Lima 2019 también fueron uno de los mejores momentos de mi carrera, así que tengo ganas de volver a jugar en Lima.

La temporada 2025-2026 también se presenta como otra oportunidad para volver a ser el número uno del ránking mundial…

Sí, de todas maneras para mí en la siguiente temporada mi meta es tratar de regresar a ser el número uno, en eso voy a estar enfocado en esta nueva campaña y también en los torneos más importantes como el Mundial PSA y el British Open, que en verdad se juegan al final de la temporada, que son como en mayo y junio, así que tengo tiempo para eso. No obstante, antes [en esta segunda parte del año e inicios del próximo] voy a estar enfocado en tratar de regresar a la cima del ránking mundial.

Diego Elías fue bicampeón panamericano en Santiago 2023. (Santiago 2023)

¿Por qué para el squashista sudamericano o latinoamericano es mucho más complicado consolidarse en la élite del Tour Mundial?

Creo que lo más complicado es cuando recién estás creciendo o recién mejorando en el ránking. Es lo más complicado porque una vez que ya estás ahí ya somos iguales, todos estamos en la misma posición. Obviamente si eres egipcio, si creces en Inglaterra, Egipto o Francia, estás en el club y observas a los mejores jugadores del mundo entrenando en ese mismo espacio que tú o es muy fácil tener acceso a ellos. En mi caso, en Perú, hasta que tuve 15 o 16 años nunca vi un partido profesional del mejor nivel mundial del squash, así que es diferente. Pero creo que una vez que ya estás en el top, es diferente, porque yo por ejemplo ahora vivo en Toronto y estoy siempre viajando, como que no me hace mucha diferencia ese traslado porque no vivo en Lima. De repente si viviera en Perú sería mucho más difícil.

Justamente, en una pasada entrevista hablabas de que esa mudanza a Toronto te ayudó mucho en el despegue de tu carrera…

Tuve la suerte de que mi papá, desde que yo tenía 9 años, me llevó a los sudamericanos y a los torneos por Sudamérica y después, cuando tenía 14 o 15 años me llevó como a ocho torneos juniors al año y eso me ayudó a jugar con chicos de todas partes del mundo. Jugamos en Alemania, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia. Siento que eso me ayudó muchísimo a seguir mejorando y aprendiendo.

Tu papá es una persona muy importante dentro de tu carrera, me imagino que cuando juegas y él está ahí acompañándote, recuerdas todo lo que has vivido de pequeño…

Sí, claro, mi papá para mí ha sido el más importante de mi carrera, él es mi coach desde que comencé a jugar hasta ahora y hasta ahora viaja conmigo a la mayoría de los torneos, siempre está ahí a mi lado, siempre apoyándome, así que en verdad cada victoria que tengo es de los dos, no solamente mía.

¿Qué tipo de jugador de squash te consideras?

Bueno, creo que mi juego base es muy bueno y tengo muy buen movimiento en la cancha, pero sí, de repente creo que todavía tengo más para seguir mejorando y de repente ojalá poder estar en el número uno por un tiempo más largo. Yo tengo 28 años, pero todavía siento que no soy de los viejos, me siento de los jóvenes todavía, así que ojalá que en la siguiente temporada pueda mejorar algunas cositas y estar en el número uno por más tiempo.

De acuerdo a lo visto en las estadísticas de los últimos años, ¿la edad de mayor esplendor en el squash es justamente entre 30 y 33 años?

Sí, yo creo que los siguientes cuatro o cinco años van a ser unas temporadas muy importantes para mí. Siento que si consigo estar en mi mejor nivel físico y puedo mantenerme sin lesiones y estar bien, tengo bastante chance de poder estar ahí ganando torneos y estar entre los dos mejores en los siguientes años.

¿En medio de esa pretemporada hay algún torneo de preparación previo al viaje a Londres en el inicio del Tour Mundial?

La pretemporada la hago en Toronto y antes del torneo en Londres, la última semana de agosto es el Campeonato Panamericano de Squash en Río de Janeiro, Brasil. No es parte del circuito, pero igual es como un campeonato que juego por Perú. Así que terminando mi pretemporada tengo ese certamen. Una vez al año hay un Campeonato Sudamericano y un Panamericano [de squash] y siempre trato de jugar alguno de los dos para estar con el equipo nacional y poder representar al país. Es un ambiente muy bonito.

Felizmente, en estas últimas temporadas no se te ha presentado ninguna lesión que complique tu gran momento…

Ahora todo está bien. Yo tuve una lesión grave al final de la pandemia, al final del 2020. Estuve mal de la cadera y no pude jugar durante seis meses, pero después de eso, siempre me he mantenido más o menos bien. Por ahí un par de molestias, pero lesiones graves, ninguna y me siento en buenas condiciones.

