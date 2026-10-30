El deporte peruano tendrá una nueva cita internacional con Diego Elías. El squashista nacional clasificó a la final del SmartCentres Canada Cup 2026, torneo de categoría Silver del PSA World Tour, y buscará el título ante el mexicano Leonel Cárdenas en Toronto.

El encuentro decisivo se disputará este viernes 30 de octubre en el Brookfield Place de Toronto, donde se instaló una cancha de vidrio para las jornadas finales del torneo. El peruano llega después de superar por 3-0 al egipcio Mohamed ElShorbagy, mientras que Cárdenas derrotó por el mismo marcador al suizo Dimitri Steinmann.

¿Cuándo juega Diego Elías vs. Leonel Cárdenas por la final del SmartCentres Canada Cup 2026?

La final entre Diego Elías y Leonel Cárdenas se jugará este viernes 30 de octubre de 2026, como parte del SmartCentres Canada Cup, torneo de categoría Silver del PSA World Tour.

El peruano, primer sembrado del certamen, llega a esta instancia después de imponerse 3-0 a Mohamed ElShorbagy en semifinales, con parciales de 11-7, 11-7 y 11-3. Por su parte, el mexicano Leonel Cárdenas, segundo cabeza de serie, venció 3-0 a Dimitri Steinmann por 11-9, 11-7 y 12-10.

¿A qué hora juega Diego Elías vs. Leonel Cárdenas EN VIVO?

El partido entre Diego Elías y Leonel Cárdenas está programado para las 5:00 p.m., hora peruana. En Toronto, sede del encuentro, la final comenzará a las 6:00 p.m.

Estos son los horarios de la final en algunos países:

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Toronto, Canadá: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Diego Elías vs. Leonel Cárdenas EN VIVO por la final del SmartCentres Canada Cup 2026?

La transmisión internacional del SmartCentres Canada Cup 2026 está disponible a través de SquashTV, plataforma oficial de streaming del circuito profesional. La organización del torneo confirmó que la competencia cuenta con cobertura internacional mediante esta señal.

¿Quién es el rival de Diego Elías en la final del SmartCentres Canada Cup 2026?

El rival del peruano será Leonel Cárdenas, squashista mexicano y segundo cabeza de serie del torneo. El jugador azteca llegó a la definición tras vencer 3-0 a Dimitri Steinmann, mientras que Elías hizo lo propio ante Mohamed ElShorbagy. La final enfrentará así a los dos primeros sembrados del certamen.