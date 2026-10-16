Por Redacción EC

El deporte peruano tendrá una nueva cita internacional con Diego Elías. El squashista nacional clasificó a la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer al neozelandés Paul Coll y ahora buscará conquistar el título ante el egipcio Mostafa Asal, actual número uno del mundo.

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