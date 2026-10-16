El deporte peruano tendrá una nueva cita internacional con Diego Elías. El squashista nacional clasificó a la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer al neozelandés Paul Coll y ahora buscará conquistar el título ante el egipcio Mostafa Asal, actual número uno del mundo.

El encuentro decisivo se disputará este viernes 16 de octubre en Egipto, en un escenario emblemático frente a las Grandes Pirámides de Giza. El peruano intentará cerrar su participación con una victoria ante uno de los rivales más exigentes del circuito profesional.

¿Cuándo juega Diego Elías vs Mostafa Asal por la final del CIB Egyptian Squash Open 2026?

La final entre Diego Elías y Mostafa Asal se jugará este viernes 16 de octubre de 2026, como parte del torneo CIB Egyptian Squash Open, una de las competiciones destacadas del calendario internacional de squash.

El peruano llega a esta instancia después de superar al neozelandés Paul Coll, número dos del mundo, en las semifinales. Elías perdió el primer parcial, pero reaccionó y se impuso por 4-11, 11-8, 11-2 y 11-3, asegurando su clasificación tras 68 minutos de competencia.

¿A qué hora juega Diego Elías vs Mostafa Asal EN VIVO?

El partido entre Diego Elías y Mostafa Asal está programado para la 1:00 p.m, hora peruana. En Egipto, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.

Estos son los horarios de la final en algunos países:

Perú: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Colombia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Uruguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Brasil: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Egipto: 8:00 p.m.

¿Dónde ver Diego Elías vs Mostafa Asal EN VIVO por la final del CIB Egyptian Squash Open 2026?

La transmisión EN VIVO de la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 estará disponible a través de SquashTV, la plataforma oficial de transmisión del circuito profesional de squash.

Los aficionados podrán consultar la cobertura y las opciones para ver el encuentro en el sitio oficial del torneo: https://cibegyptiansquashopen.net/watch.

¿Quién es el rival de Diego Elías en la final del CIB Egyptian Squash Open 2026?

El rival del peruano será Mostafa Asal, squashista egipcio que ocupa el primer puesto del ranking mundial. El jugador local buscará aprovechar el apoyo del público para quedarse con el campeonato en su país.