Diego Elías afronta uno de los partidos más importantes de la temporada cuando se mida ante el egipcio Mostafa Asal por las semifinales del PSA World Championships 2026, torneo que se disputa en Giza. El ‘Puma’, actual número tres del mundo, llega en gran nivel y con la ilusión de volver a pelear por el título del certamen más prestigioso del squash.

¿A qué hora juega Diego Elías vs Mostafa Asal?

Diego Elías se enfrentará a Mostafa Asal este viernes 15 de mayo en las semifinales del PSA World Championships 2026. El partido está programado para iniciar a las 3:30 p.m. (hora peruana), en un duelo clave para definir al finalista del torneo más importante del squash mundial.

¿Qué canal transmite Diego Elías vs Mostafa Asal EN VIVO?

En Perú, el encuentro será transmitido por señal abierta a través de Latina (canal 2), permitiendo que todos los aficionados puedan seguir en directo la participación del ‘Puma’ en esta instancia decisiva.

¿Dónde ver Diego Elías vs Mostafa Asal ONLINE?

El partido también podrá verse vía streaming en la plataforma digital de Latina y en los servicios online de los operadores de cable que cuenten con la señal del canal. Así, los hinchas podrán seguir el compromiso desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Diego Elías busca otra final mundial

El peruano llega en gran momento tras superar con autoridad al egipcio Mohamad Zakaria en cuartos de final. Por su parte, Mostafa Asal, actual número uno del mundo, intentará imponer su jerarquía para meterse en la final. El duelo promete ser intenso y de alto nivel, con todo el Perú atento a una nueva hazaña de Diego Elías.