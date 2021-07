Diego Schwartzman había avanzado a los octavos de final del tenis masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de superar al checo Tomas Machac por 6-4 y 7-5 en una hora y 15 minutos de juego. Tras su triunfo, luego caería ante el ruso Karen Khachanov.

Luego del encuentro donde perdió, el ‘Peque’ se mostró incómodo por el fuerte calor durante el partido y no dudó en quejarse de la organzación de Tokio 2020: “Era The Walking Dead el partido, ver quién aguantaba más. Es una mezcla de calentura porque podría haber jugado mejor y haber aprovechado las chances, pero no se puede jugar con 40 grados todos los días”.

“Dicen una cosa y después la quieren cambiar poniendo ese tiempo. Al final. el que tiene que arrancar sacando en el tercer set está diez minutos mirando al techo sin saber qué hacer e ir a sacar después no es nada fácil”, indicó el argentino en entrevista a TyC Sports.

Aunque podría considerarse como excusa, Diego no es el único que sufrió debido a la fuerte ola de calor, ya que antes, la tenista española Paula Badosa había sufrido una descompensación y debió abandonar el encuentro en silla de ruedas.

“Yo puedo acabar el partido pero, si me muero, ¿quién se hará responsable? Nunca he competido en unas condiciones tan extremas. El calor es muy duro, pero lo que me mata más es la humedad. Te deja muy agotada”, indicó una indignada Badosa, luego de mal momento que tuvo que sufrir.

La indisposición de Badosa no solo afectó a su partido de individuales, sino que significó la retirada del dobles mixto, que debía jugar junto a Pablo Carreño.