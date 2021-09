Novak Djokovic sigue su paso hacia la historia en el US Open

El camino del serbio Novak Djokovic hacia completar el primer Grand Slam masculino en 52 años llega a su penúltimo obstáculo en la semifinal del viernes del Abierto de Estados Unidos frente al tenista que le batió en los Juegos de Tokio, Alexander Zverev.

El alemán, número cuatro del ranking de la ATP, frustró en julio el deseo de Djokovic de sumar el oro olímpico a una temporada que puede ser histórica, derrotándole en las semifinales de Tokio-2020 en su camino a lo alto del podio.

“Tienes que ser perfecto, si no, no ganarás” frente a Djokovic, reconoció Zverev tras solventar por la vía rápida los cuartos de final frente al sudafricano Lloyd Harris.

“La mayoría de las veces no puedes ser perfecto. Por eso la mayoría de las veces se pierde contra él”, reconoció Zverev.

En su primera final de Grand Slam, el alemán sufrió una cruel derrota el año pasado en Flushing Meadows (Nueva York) ante el austriaco Dominic Thiem tras contar con una ventaja de dos sets.

“Sé que va a ser una batalla”, auguró Djokovic. “Pero estoy preparado para ello. Estos son los obstáculos que tengo que superar para llegar al destino deseado”.

Djokovic continúa avanzando en el US Open

A sus 34 años, el serbio está a dos victorias de convertirse en el primer tenista masculino en acaparar todos los torneos de Grand Slam en una misma temporada desde Rod Laver en 1969.

Una cuarta corona en Flushing Meadows le daría también a Djokovic su 21º título de Grand Slam, superando en esa carrera a Roger Federer y Rafa Nadal, que suman 20 y estuvieron ausentes del Abierto por lesión.

La noche del miércoles, tras batir en cuatro sets al italiano Matteo Berrettini, Djokovic reconoció que está saturado de hablar sobre la cuenta atrás a su deseada gesta.

“Soy consciente de la historia. Por supuesto que me da motivación”, declaró ‘Nole’. Pero “si empiezo a pensar demasiado en ello, me agobia mentalmente. Quiero volver a lo básico y a lo que realmente me funciona mentalmente”.

“Sé que mucha gente quiere oírme hablar de ello. Pero ya hablaremos de ello, con suerte, el domingo”, pidió.





