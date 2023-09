Djokovic vs Medvedev, final del US Open 2023: sigue el partido de tenis por el título del Abierto de Estados Unidos. El juego está programado para este domingo (lunes de España), en horario aún por confirmar. Novak Djokovic pugnará por su título 24 de Grand Slam frente al ruso Daniil Medvedev, que arruinó la final más esperada al eliminar el viernes al español Carlos Alcaraz, vigente campeón. El partido se puede ver por televisión a través de ESPN a nivel internacional, mientras que Star Plus pasa la transmisión vía streaming, como la aplicación ATP Tennis TV. En España, el encuentro va por Movistar+ y también puede ser visto online mediante Vamos y Movistar Deportes. No te pierdas este partidazo y mira la transmisión aquí en directo.

VIDEO RECOMENDADO Medvedev y su último punto ante Alcaraz en las semifinales del Abierto de Estados Unidos | Video: US Open