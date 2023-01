Novak Djokovic derrotó este domingo a Stefanos Tsitsipas, y se consagró con el Open de Australia 2023. Con esta victoria, el tenista serbio se posicionará en la cima del ranking ATP. Además, iguala a Rafael Nadal, al conseguir su vigesimosegundo Gran Slam.

“Estoy motivado para ganar tantos como sea posible. A estas alturas, estos trofeos son la motivación más grande que explica por qué compito. No me gusta compararme a otros. Invierto mucha energía para ganar tantos ‘majors’ como gane cualquiera. No quiero parar, me siento genial con mi tenis”, mencionó ‘Nole’.

“No me gustaban las posibilidades que tenía para este torneo. Sentía que era una cuestión de supervivencia. Entre los días de partido recibía los tratamientos y a partir de la cuarta ronda pude sentirme mucho mejor respecto a la movilidad”, agregó.

Por su parte, Tsitsipas no pudo ver la gloria tras su segunda final en un Grand Slam. El griego se mostró motivado y dispuesto a superar este tropiezo.

“No diría que fueron los nervios. Estaba motivado de saltar a la pista y luchar por el número uno. Estaba ansioso por el partido y darme una oportunidad ahí fuera. No creo que haya ninguna razón por la que me debería afectar la derrota de hoy. Es un paso adelante”, dijo el subcampeón.