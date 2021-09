El US Open 2021 llegará a su fin este domingo 11 de septiembre con la final entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev desde las 15:00 horas de Perú. El partido entre el número 1 y 2 del ranking ATP, respectivamente, será transmitido para todo Latinoamérica por la señal de ESPN. Además, la web de El Comercio te llevará todas las incidencias live stream.

El serbio no solo buscará conseguir el cuarto título de Grand Slam de la temporada, sino también el número 21 de su carrera para de esta manera superar a Roger Federer y Rafael Nadal (ambos con 20) y hacer historia en el tenis.

En semifinales, Djokovic superó a Alexander Zverev en un vibrante partido. El resultado fue 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 y 6-2 en un lapso de tres horas y 33 minutos.

Novak Djokovic saludando a Alexander Zverev tras la semifinal | Foto: EFE.

“Solo queda un partido y vamos a ponerlo todo. Voy a poner mi corazón, mi alma y mi cuerpo en ello. Voy a tratar el siguiente partido como si fuera el último de mi carrera”, dijo el tenista de 34 años luego de acceder a la definición. “La emoción está ahí. La motivación está ahí, sin duda, probablemente más que nunca. Pero falta una más”, añadió.

Por su parte, Medvedev ha venido mostrando un nivel superior a lo largo del US Open 2021 y ello quedó evidenciado en la semifinal contra el joven canadiense Félix Auger-Aliassime, al cual eliminó con parciales 6-4, 7-5 y 6-2.

“Todos sabemos lo que persigue Novak. Lo único que puedo hacer es intentar jugar lo mejor posible”, precisó el ruso. “Si puedo lograrlo, probablemente estaré en algún lugar de los libros de historia por no dejarle hacerlo, pero realmente no me importa. Creo que se trata más de él, de que le afecte”, agregó.

¿A qué hora juega Djokovic vs. Medvedev?

Perú, Colombia, Ecuador, México - 15:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos - 16:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay - 17:00 horas

España - 22:00 horas

Canales TV para ver la final del US Open

Perú, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil - ESPN

Ecuador - ESPN 2

España - Eurosport

¿Dónde ver la final US Open por Internet?

Tienes la opción de seguir las acciones del juego mediante Star+ y Tennis TV, así como live streaming mediante la web de El Comercio.

Djokovic vs. Medvedev: historial

Ambos tenistas se han enfrentado en el circuito en un total de ocho ocasiones dejando un saldo favorable para el serbio de cinco victorias y solamente tres derrotas.

