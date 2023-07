Djokovic vs Sinner en vivo, semifinales de Wimbledon 2023. El partido se disputará este viernes, desde las 07:30 a. m. (hora peruana), en la cancha central del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. La transmisión por TV estará a cargo de ESPN en Latinoamérica, mientras que Star Plus pasará el encuentro vía streaming. Nole, vigente campeón del Grand Slam, se reencuentra con Jannik Sinner, al que eliminó el año pasado.

