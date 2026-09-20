Cristhiana de Osma y Natalia Cuglievan Wiese celebraron una jornada dorada para Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ambas campeonas en esquí acuático.

De Osma conquistó la medalla de oro en la modalidad slalom femenino, imponiéndose con una marca de 3.00/55/11.25 durante la competencia disputada en Santa Fe.

La peruana superó a la chilena Trinidad Espinal y a la argentina Violeta Mociulsky, quienes completaron el podio. Así, sumó otro título internacional a su trayectoria deportiva.

Por su parte, Natalia Cuglievan Wiese se consagró campeona en figuras femenino, también conocido como Tricks. La representante nacional alcanzó 9.080 puntos para quedarse con el primer lugar.

Los triunfos de ambas especialistas significaron dos nuevas medallas de oro para la delegación peruana en Santa Fe 2026, fortaleciendo el medallero nacional durante esta jornada.