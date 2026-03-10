Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Manuel Quispe y Rosalía Zegarra lograron un histórico doble triunfo para el Perú en la exigente Andes Mountain Skyrace disputada en Chile, válida por la Copa del Mundo de skyrunning.
José Manuel Quispe y Rosalía Zegarra lograron un histórico doble triunfo para el Perú en la exigente Andes Mountain Skyrace disputada en Chile, válida por la Copa del Mundo de skyrunning.
Por Redacción EC

¡Perú arrasa en los Andes! La Andes Mountain Skyrace, segunda fecha de la Copa del Mundo de carreras de montaña, Merrell Skyrunner World Series, celebrada en Chile en la zona de La Parva que tenía como punto más alto el Cerro El Plomo, a 5440 m cerca de Santiago, fue el escenario de una impresionante victoria de los corredores peruanos José Manuel Quispe y Rosalía Zegarra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.