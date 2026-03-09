Cuba vs. Puerto Rico se enfrentan hoy lunes 9 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo A y se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.
La selección cubana llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Puerto Rico, que también ha ganado sus primeros dos partidos, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO.
¿A qué hora juega Cuba vs. Puerto Rico hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El partido entre Cuba y Puerto Rico se disputará este lunes 9 de marzo con el siguiente horario principal:
- Colombia/Perú: 7:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
- México: 6:00 p.m.
- Venezuela: 8:00 p.m.
- Cuba/Puerto Rico: 8:00 p.m.
El duelo se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
¿Dónde ver Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO por TV y streaming?
La transmisión del juego entre Cuba y Puerto Rico estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.
En Cuba:
- Telerebelde
- Béisbol Play
En Puerto Rico:
- Wapa Deportes
En Venezuela:
- Venevisión
- Televen
- TVES
- IVC
En Latinoamérica:
- ESPN
- Disney+ Premium
En Estados Unidos:
- FOX Sports
- FOX Deportes
- FS1
- Tubi
- FOX Sports App
¿Qué canal transmite Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:00 p.m.
|Win Sports, ESPN
|Win Play, Disney+ Premium
|Venezuela
|8:00 p.m.
|Venevisión, Televen, TVES y ByM Sports
|Venevisión Play y Béisbol Play
|Puerto Rico
|8:00 p.m.
|Wapa Deportes
|Béisbol Play
|Cuba
|8:00 p.m.
|Telerebelde
|Béisbol Play
|República Dominicana
|8:00 p.m.
|VTV 32, Teleantillas 10, Coral 39
|Béisbol Play
|Nicaragua
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Panamá
|7:00 p.m.
|RPC, TV MAX
|Béisbol Play
|México
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Estados Unidos (ET)
|7:00 p.m.
|FOX Sports
|Béisbol Play
Cuba vs. Puerto Rico: partido clave del Grupo A
El enfrentamiento forma parte del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Colombia, Panamá y Canadá. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.
El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.
Cuba vs. Puerto Rico: ficha del partido
- Partido: Cuba vs. Puerto Rico
- Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: lunes 9 de marzo de 2026
- Hora: 8:00 p.m. (hora de Cuba y Puerto Rico)
- Estadio: Hiram Bithorn, San Juan
- TV en Cuba: Telerebelde
- Streaming: Béisbol Play y Disney+