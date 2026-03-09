Cuba vs. Puerto Rico se enfrentan hoy lunes 9 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo A y se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.

La selección cubana llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Puerto Rico, que también ha ganado sus primeros dos partidos, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO.

¿A qué hora juega Cuba vs. Puerto Rico hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido entre Cuba y Puerto Rico se disputará este lunes 9 de marzo con el siguiente horario principal:

Colombia/Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

7:00 p.m. México: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Cuba/Puerto Rico: 8:00 p.m.

El duelo se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

¿Dónde ver Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión del juego entre Cuba y Puerto Rico estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.

En Cuba:

Telerebelde

Béisbol Play

En Puerto Rico:

Wapa Deportes

En Venezuela:

Venevisión

Televen

TVES

IVC

En Latinoamérica:

ESPN

Disney+ Premium

En Estados Unidos:

FOX Sports

FOX Deportes

FS1

Tubi

FOX Sports App

¿Qué canal transmite Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 7:00 p.m. Win Sports, ESPN Win Play, Disney+ Premium Venezuela 8:00 p.m. Venevisión, Televen, TVES y ByM Sports Venevisión Play y Béisbol Play Puerto Rico 8:00 p.m. Wapa Deportes Béisbol Play Cuba 8:00 p.m. Telerebelde Béisbol Play República Dominicana 8:00 p.m. VTV 32, Teleantillas 10, Coral 39 Béisbol Play Nicaragua 6:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play Panamá 7:00 p.m. RPC, TV MAX Béisbol Play México 6:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play Estados Unidos (ET) 7:00 p.m. FOX Sports Béisbol Play

Cuba vs. Puerto Rico: partido clave del Grupo A

El enfrentamiento forma parte del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Colombia, Panamá y Canadá. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.

El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.

Cuba vs. Puerto Rico: ficha del partido