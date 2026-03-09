Por Redacción EC

Cuba vs. Puerto Rico se enfrentan hoy lunes 9 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo A y se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.

La selección cubana llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Puerto Rico, que también ha ganado sus primeros dos partidos, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO.

¿A qué hora juega Cuba vs. Puerto Rico hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido entre Cuba y Puerto Rico se disputará este lunes 9 de marzo con el siguiente horario principal:

  • Colombia/Perú: 7:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
  • México: 6:00 p.m.
  • Venezuela: 8:00 p.m.
  • Cuba/Puerto Rico: 8:00 p.m.

El duelo se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Revisa qué canales transmiten el partido de Cuba vs Puerto Rico y los horarios para ver el juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde San Juan.
Revisa qué canales transmiten el partido de Cuba vs Puerto Rico y los horarios para ver el juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde San Juan.

¿Dónde ver Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión del juego entre Cuba y Puerto Rico estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.

En Cuba:

  • Telerebelde
  • Béisbol Play

En Puerto Rico:

  • Wapa Deportes

En Venezuela:

  • Venevisión
  • Televen
  • TVES
  • IVC

En Latinoamérica:

  • ESPN
  • Disney+ Premium

En Estados Unidos:

  • FOX Sports
  • FOX Deportes
  • FS1
  • Tubi
  • FOX Sports App

¿Qué canal transmite Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia7:00 p.m.Win Sports, ESPNWin Play, Disney+ Premium
Venezuela8:00 p.m.Venevisión, Televen, TVES y ByM SportsVenevisión Play y Béisbol Play
Puerto Rico8:00 p.m.Wapa DeportesBéisbol Play
Cuba8:00 p.m.TelerebeldeBéisbol Play
República Dominicana8:00 p.m.VTV 32, Teleantillas 10, Coral 39Béisbol Play
Nicaragua6:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
Panamá7:00 p.m.RPC, TV MAXBéisbol Play
México6:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
Estados Unidos (ET)7:00 p.m.FOX SportsBéisbol Play

Cuba vs. Puerto Rico: partido clave del Grupo A

El enfrentamiento forma parte del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Colombia, Panamá y Canadá. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.

El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.

Cuba vs. Puerto Rico: ficha del partido

  • Partido: Cuba vs. Puerto Rico
  • Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Fecha: lunes 9 de marzo de 2026
  • Hora: 8:00 p.m. (hora de Cuba y Puerto Rico)
  • Estadio: Hiram Bithorn, San Juan
  • TV en Cuba: Telerebelde
  • Streaming: Béisbol Play y Disney+

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.