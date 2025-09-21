El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó con gran autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán de F1, la 17ª ronda de las 24 de la temporada, mientras que el líder Oscar Piastri (McLaren) tuvo un accidente en la primera vuelta y se retiró, este domingo en Bakú.

En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el cuatro veces campeón mundial superó al británico George Russell (Mercedes) y al español Carlos Sainz (Williams).

Solo noveno en la parrilla tras una salida de pista en la clasificación el sábado, Piastri prácticamente se quedó inmóvil en la salida y se encontró al final del grupo, antes de bloquear sus ruedas al frenar en la curva 5 y chocar de lleno contra el muro de protección.

Su compañero de equipo Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial, no aprovechó esta oportunidad para reducir significativamente la diferencia, terminando sólo en sexto lugar.

El británico sumó seis puntos y todavía tiene un déficit de 25 con respecto al australiano a siete carreras del final de la temporada.

Repasa qué canales transmiten en directo la carrera del GP Azerbaiyán desde el Circuito callejero de Bakú por la F1. / BENOIT DOPPAGNE

¿Dónde ver F1, GP Azerbaiyán EN VIVO GRATIS?

El GP de Países Bajos en vivo por la F1, es televisado para todo el mundo por F1 TV Pro. Sin embargo, también será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten F1, GP Azerbaiyán HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

Look at that starting grid! 👀



Here's how they'll line up for Sunday's race in Baku#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/tUUc0NNNkM — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

