El GP Abu Dabi 2025 cerrará una intensa temporada de F1 y miles de fanáticos buscan saber a qué hora empieza y por dónde ver la carrera desde Perú, México, Argentina, España y Estados Unidos. El evento se disputará en el icónico Circuito de Yas Marina, uno de los más espectaculares del calendario.

¿A qué hora empieza el GP de Abu Dabi 2025?

Aquí los horarios confirmados para la carrera del domingo:

Perú, Colombia y Ecuador: 08:00 a.m.

08:00 a.m. México (CDMX): 07:00 a.m.

07:00 a.m. Chile, Argentina y Uruguay: 10:00 a.m.

10:00 a.m. España: 14:00 p.m.

14:00 p.m. Estados Unidos (ET): 08:00 a.m.

08:00 a.m. Estados Unidos (PT): 05:00 a.m.

Estos horarios permiten al público hispanohablante ubicarse fácilmente según su región y seguir el cierre del campeonato sin perder detalle.

El GP Abu Dabi 2025 cerrará la temporada de F1 y aquí te contamos a qué hora empieza y dónde ver la carrera en Perú, México, Argentina, España y Estados Unidos. / GIUSEPPE CACACE

Dónde ver el GP de Abu Dabi 2025 en cada país

La transmisión varía según la región, pero estas son las opciones oficiales:

Perú

ESPN por TV paga.

por TV paga. Disney+ Premium o ESPN App en streaming.

o en streaming. F1 TV Pro, servicio oficial de la Fórmula 1.

México

Fox Sports y ESPN en TV.

y en TV. F1 TV Pro y Fox Sports Premium en streaming.

Argentina

ESPN y plataformas asociadas.

y plataformas asociadas. Disney+ Premium y F1 TV Pro online.

España

DAZN F1 , dueño de los derechos.

, dueño de los derechos. También disponible vía Movistar Plus+ si incluye el paquete de DAZN.

Estados Unidos

ESPN y ESPN Deportes en cable.

y en cable. ESPN+, F1 TV Pro y opciones de streaming como Hulu Live TV, Sling TV o YouTube TV, dependiendo del paquete.

¿Qué se juega en el GP de Abu Dabi 2025?

El cierre de temporada suele definir posiciones críticas del campeonato, tanto en pilotos como en constructores. Yas Marina es un circuito donde las estrategias, el manejo del desgaste de neumáticos y las modificaciones aerodinámicas finales juegan un papel decisivo.

Campeonato de Pilotos 2025

Actualmente el top 5 del campeonato de pilotos se encuentra así:

Posición Piloto Puntos 1 Lando Norris (McLaren) 408 2 Max Verstappen (Red Bull) 396 3 Oscar Piastri (McLaren) 392 4 George Russell (Mercedes) 309 5 Charles Leclerc (Ferrari) 230

Campeonato de Constructores 2025

La tabla de constructores también refleja una pelea intensa.