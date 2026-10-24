F1 GP Estados Unidos es la jornada 18 de la temporada que marca el inicio de la gira por América. El Grand Prix de USA se realizará en el Circuito de las Américas, Texas, Estados Unidos este domingo 25 de octubre del 2026 a partir de las 3:00 PM (hora peruana). Para esta edición, la organización eliminó el formato Sprint, regresando al cronograma convencional de tres prácticas libres, clasificación clásica y carrera. ¿Qué canales transmiten F1 GP Estados Unidos HOY por TV ONLINE? ESPN, F1 TV Pro, DAZN, Sky Sports y Disney+ Premium transmiten la carrera de la F1 GP Estados Unidos por cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver la F1 GP Estados Unidos EN VIVO y ONLINE, este domingo 25 de octubre desde el Circuito de las Américas, Texas, Estados Unidos. / RONALDO SCHEMIDT

¿A qué hora empieza la F1 GP Estados Unidos 2026 HOY?

La F1 GP Estados Unidos empieza a las 3:00 PM (hora peruana) y 5:00 PM (hora argentina) este domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, Texas, Estados Unidos.

¿Dónde ver F1 GP Estados Unidos 2026, EN VIVO?

La F1 GP Estados Unidos 2026 será transmitido a través de F1 TV Pro y Disney+ Premium para Perú y resto de Sudamérica por streaming. Mientras que para Argentina, la transmisión va en exclusiva por televisión en FOX Sports y vía streaming por F1 TV Pro.

Posteriormente, en México, la transmisión por televisión de la carrera va por Sky Sports y por streaming a través de F1 TV Pro. Por otro lado, en Estados Unidos, podrás mirar el GP Hungría F1 en F1 TV Pro y Apple TV.

Finalmente, en España, la carrera será transmitida en televisión y Streaming por DAZN F1, que es el dueño exclusivo de los derechos. También puedes sintonizarlo si tienes contratado el paquete de motor en plataformas aliadas como Movistar Plus+ (Dial 70) u Orange TV.

Hora, TV y dónde ver en vivo el F1 GP Estados Unidos

Fecha: Domingo 25 de octubre del 2026

Domingo 25 de octubre del 2026 Carrera: F1 GP Estados Unidos

F1 GP Estados Unidos Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)

14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN, FOX Sports, DAZN y Sky Sports

ESPN, FOX Sports, DAZN y Sky Sports Streaming: F1 TV Pro y Disney+ Premium

F1 TV Pro y Disney+ Premium Circuito: De las Américas, Texas.

¿En qué canal transmiten F1 GP Estados Unidos hoy en Perú?

En Perú, la carrera de F1 GP Estados Unidos se transmitirá EN VIVO por televisión en ESPN, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro y Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Estados Unidos hoy en Argentina?

En Argentina, la carrera de F1 GP Estados Unidos se transmitirá EN VIVO por televisión en FOX Sports, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro y Disney+ Premium.

FOX Sports

Disney+ Premium

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Estados Unidos hoy en México?

En México, la carrera de F1 GP Estados Unidos se transmitirá EN VIVO por televisión en Sky Sports, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro.

Sky Sports

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Estados Unidos hoy en España?

En España, la carrera de F1 GP Estados Unidos se transmitirá EN VIVO por televisión en DAZN, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro.

DAZN

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Estados Unidos hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la carrera de F1 GP Estados Unidos se transmitirá EN VIVO por televisión en Apple TV, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro.

Apple TV

F1 TV Pro