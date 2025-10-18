El GP Estados Unidos 2025 será una de las carreras más esperadas del calendario de la F1, con Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris peleando por el campeonato. La acción regresa al Circuito de las Américas (Austin, Texas) este domingo 19 de octubre, y aquí te contamos dónde ver la carrera en vivo, horarios por país y plataformas de streaming disponibles en toda Sudamérica.
Cuándo se corre el GP Estados Unidos 2025
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Circuito: Circuit of the Americas (COTA) – Austin, Texas
- Vueltas: 56
- Inicio de carrera: 14:00 (hora local de Texas)
¿A qué hora es el F1 GP Estados Unidos 2025?
- Argentina: 16:00
- Chile: 16:00
- Perú: 14:00
- Colombia: 14:00
- Ecuador: 14:00
- Bolivia: 15:00
- Venezuela: 15:00
- Paraguay: 16:00
- Uruguay: 16:00
- México: 13:00
- España: 21:00
Dónde ver F1 GP Estados Unidos EN VIVO
Los fanáticos de la Fórmula 1 en Sudamérica tienen varias opciones para disfrutar la carrera en directo:
Televisión por cable
- ESPN transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de Estados Unidos 2025.
- Cobertura completa con clasificación, previa y análisis posterior.
Streaming oficial
- Disney+ (Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda.
- F1 TV Pro (servicio oficial de la Fórmula 1): disponible en la mayoría de países sudamericanos, con cámaras a bordo, cronómetro en tiempo real y comentarios en español e inglés.
Otras opciones
- Flow, DirecTV GO (DGO) y Claro Video retransmiten la señal de ESPN según el operador contratado.
- Algunos países ofrecen la opción de seguir la carrera vía apps móviles o Smart TV con el login de tu cableoperador.
Qué esperar del GP de Estados Unidos
El Gran Premio de Estados Unidos suele ser clave en la definición del campeonato. El Circuito de las Américas combina largas rectas, curvas técnicas y sectores de alta velocidad.
- Verstappen (Red Bull) llega como favorito tras su dominio en la temporada.
- Leclerc (Ferrari) y Russell (Mercedes) intentarán arrebatarle puntos vitales.
- Se espera un gran espectáculo con estrategias divididas y posibles Safety Cars.