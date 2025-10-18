El GP Estados Unidos 2025 será una de las carreras más esperadas del calendario de la F1, con Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris peleando por el campeonato. La acción regresa al Circuito de las Américas (Austin, Texas) este domingo 19 de octubre, y aquí te contamos dónde ver la carrera en vivo, horarios por país y plataformas de streaming disponibles en toda Sudamérica.

Cuándo se corre el GP Estados Unidos 2025

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Domingo 19 de octubre de 2025 Circuito: Circuit of the Americas (COTA) – Austin, Texas

Circuit of the Americas (COTA) – Austin, Texas Vueltas: 56

56 Inicio de carrera: 14:00 (hora local de Texas)

F1 en directo: revisa los horarios, canales y dónde ver la carrera del GP Estados Unidos 2025 hoy en vivo. / RONALDO SCHEMIDT

¿A qué hora es el F1 GP Estados Unidos 2025?

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 16:00

16:00 Perú: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Ecuador: 14:00

14:00 Bolivia: 15:00

15:00 Venezuela: 15:00

15:00 Paraguay: 16:00

16:00 Uruguay: 16:00

16:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

Dónde ver F1 GP Estados Unidos EN VIVO

Los fanáticos de la Fórmula 1 en Sudamérica tienen varias opciones para disfrutar la carrera en directo:

Televisión por cable

ESPN transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de Estados Unidos 2025.

transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de Estados Unidos 2025. Cobertura completa con clasificación, previa y análisis posterior.

Streaming oficial

Disney+ (Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda.

(Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda. F1 TV Pro (servicio oficial de la Fórmula 1): disponible en la mayoría de países sudamericanos, con cámaras a bordo, cronómetro en tiempo real y comentarios en español e inglés.

Otras opciones

Flow, DirecTV GO (DGO) y Claro Video retransmiten la señal de ESPN según el operador contratado.

y retransmiten la señal de ESPN según el operador contratado. Algunos países ofrecen la opción de seguir la carrera vía apps móviles o Smart TV con el login de tu cableoperador.

F1 en directo, GP Estados Unidos 2025 hoy en vivo. / RONALDO SCHEMIDT

Qué esperar del GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos suele ser clave en la definición del campeonato. El Circuito de las Américas combina largas rectas, curvas técnicas y sectores de alta velocidad.