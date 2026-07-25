El GP Hungría 2026 se disputa este domingo 26 de julio en el circuito de Hungaroring. Es la undécima carrera de la temporada y la última antes del parón de verano. Tras una caótica sesión de clasificación que dejó a Lando Norris en la pole position y una dura penalización para Lewis Hamilton, el campeonato arde antes del parón de verano. En esta guía te contamos los horarios completos por país, la parrilla de salida definitiva y las opciones para ver la carrera online sin perderte un solo detalle. Revisa los horarios, canales TV y señales de streaming oficiales para Perú México, Argentina, Colombia y España.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver la F1 GP Hungría EN VIVO y ONLINE, este domingo 26 de julio desde el Hungaroring.

Horarios del GP Hungría 2026 F1, En Directo

En Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 horas

8:00 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 9:00 horas

9:00 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:00 horas

10:00 horas En México y Centroamérica: 7:00 horas

7:00 horas En Estados Unidos (New York): 9:00 horas

9:00 horas En España: 15:00 horas

Dónde ver GP Hungría 2026 F1, EN VIVO

El GP Hungría 2026 será transmitido a través de F1 TV Pro y Disney+ Premium para Perú y resto de Sudamérica por streaming. Mientras que para Argentina, la transmisión va en exclusiva por televisión en FOX Sports y vía streaming por F1 TV Pro.

Posteriormente, en México, la transmisión por televisión de la carrera va por Sky Sports y por streaming a través de F1 TV Pro. Por otro lado, en Estados Unidos, podrás mirar el GP Hungría F1 en F1 TV Pro y Apple TV.

Finalmente, en España, la carrera será transmitida en televisión y Streaming por DAZN F1, que es el dueño exclusivo de los derechos. También puedes sintonizarlo si tienes contratado el paquete de motor en plataformas aliadas como Movistar Plus+ (Dial 70) u Orange TV.

Hora, TV y dónde ver en vivo el F1 GP Hungría

Fecha: domingo 26 de julio del 2026

domingo 26 de julio del 2026 Carrera: F1 GP Hungría

F1 GP Hungría Hora: 7:00 (MEX); 9:00 ET (USA); 8:00 (PER/COL/ECU); 10:00 (ARG/URU/PAR)

7:00 (MEX); 9:00 ET (USA); 8:00 (PER/COL/ECU); 10:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: FOX Sports, DAZN y Sky Sports

FOX Sports, DAZN y Sky Sports Streaming: F1 TV Pro y Disney+ Premium

F1 TV Pro y Disney+ Premium Circuito: Hungaroring

¿En qué canal transmiten F1 GP Hungría hoy en Perú?

En Perú, la carrera de F1 GP Hungría se transmitirá EN VIVO por televisión en ESPN, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro y Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Hungría hoy en Colombia?

En Colombia, la carrera de F1 GP Hungría se transmitirá EN VIVO por televisión en ESPN, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro y Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Hungría hoy en Chile?

En Chile, la carrera de F1 GP Hungría se transmitirá EN VIVO por televisión en ESPN, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro y Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Hungría hoy en Argentina?

En Argentina, la carrera de F1 GP Hungría se transmitirá EN VIVO por televisión en FOX Sports, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro y Disney+ Premium.

FOX Sports

Disney+ Premium

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Hungría hoy en México?

En México, la carrera de F1 GP Hungría se transmitirá EN VIVO por televisión en Sky Sports, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro.

Sky Sports

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Hungría hoy en España?

En España, la carrera de F1 GP Hungría se transmitirá EN VIVO por televisión en DAZN, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro.

DAZN

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Hungría hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la carrera de F1 GP Hungría se transmitirá EN VIVO por televisión en Apple TV, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro.

Apple TV

F1 TV Pro