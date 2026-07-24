Gastón Edul y Edu Aguirre, periodistas deportivos y máximos fanáticos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se verán las caras este sábado 25 de julio del 2026 en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos, que se desarrollará en La Cartuja, Sevilla en España. La pelea de boxeo amateur es la estelar en la cartelera, que en el careo del último viernes, aumentó la tensión y las ganas por ver el combate entre ambos comunicadores. ¿Quieres saber dónde ver la pelea de Gastón Edul y Edu Aguirre ONLINE? Revisa a continuación cómo ver la pelea de Gastón Edul y Edu Aguirre EN VIVO y GRATIS por señales de streaming.

Revisa las señales de streaming y dónde ver ONLINE la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre EN VIVO por La Velada del Año 6 desde La Cartuja.

¿Dónde ver pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce la señales y dónde seguir online la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 25 de julio del 2026 desde el estadio La Cartuja de Sevilla, España

Para España, la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre será transmitido a través de YouTube y Twitch de Ibai Llanos en streaming.

La pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre será transmitida por las cuentas oficiales de Ibai Llanos; YouTube y Twitch para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú, Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver la pelea online también por las cuentas oficiales de Ibai Llanos

¿A qué hora pelea Gastón Edul y Edu Aguirre por La Velada del Año 6?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.

México: 11:00 horas.

Estados Unidos (ET): 13:00 horas.

España: 19:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea de Gastón Edul y Edu Aguirre por La Velada del Año 6

Fecha: sábado 25 de julio del 2026

sábado 25 de julio del 2026 Pelea: Gastón Edul y Edu Aguirre

Gastón Edul y Edu Aguirre Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)

11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Ibai Llanos

Ibai Llanos Streaming: Twitch y YouTube

Twitch y YouTube Estadio: La Cartuja, Sevilla

¿Cómo ver pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre por La Velada del Año 6 en Argentina?

En Argentina, la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre por La Velada del Año 6 se transmitirá EN VIVO vía streaming a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos; YouTube y Twitch.

YouTube

Twitch

¿Dónde ver pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre por La Velada del Año 6 en Perú?

En Perú, la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre por La Velada del Año 6 se transmitirá EN VIVO vía streaming a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos; YouTube y Twitch.

YouTube

Twitch

Señal para ver pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre por La Velada del Año 6 en España

En España, la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre por La Velada del Año 6 se transmitirá EN VIVO vía streaming a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos; YouTube y Twitch.

YouTube

Twitch

¿Dónde se puede ver pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre por La Velada del Año 6 en México?

En México, la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre por La Velada del Año 6 se transmitirá EN VIVO vía streaming a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos; YouTube y Twitch.

YouTube

Twitch