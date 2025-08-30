¿Dónde ver GP Países Bajos EN VIVO y EN DIRECTO? Luego de tres semanas de vacaciones, la F1 regresa este fin de semana en Países Bajos, donde el australiano Oscar Piastri, al frente del Mundial desde abril, tratará de conservar su privilegiada posición ante su primer perseguidor y compañero en McLaren, Lando Norris.

En el circuito de Zandvoort, escenario de la 15ª prueba de 24 de la temporada, el favoritismo recae sobre Norris: ganador de tres de los cuatro últimos Grandes Premios, el británico es también el último en haberse impuesto junto al mar del Norte, el año pasado.

Repasa qué canales transmiten en directo la carrera del GP Países Bajos desde el Circuito de Zandvoort por la F1.

¿Dónde ver GP Países Bajos EN VIVO GRATIS?

El GP de Países Bajos en vivo por la F1, es televisado para todo el mundo por F1 TV Pro. Sin embargo, también será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten GP Países Bajos HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

En Uruguay lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

En Chile lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

En Ecuador lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

En Venezuela lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

En Perú lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

En Brasil lo pasa: F1 TV Pro y Disney+

En Colombia lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

En Bolivia lo pasa: F1 TV Pro, ESPN y Disney+

En México lo pasa: F1 TV Pro y FOX Sports

En Estados Unidos lo pasa: F1 TV Pro y ESPN

En España lo televisa: F1 TV Pro y DAZN

¿Cómo ver GP Países Bajos en Perú?

La carrera del GP de Países Bajos por la F1, que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto, será transmitido en Perú por F1 TV Pro, ESPN y Disney+.

¿En dónde televisan GP Países Bajos EN DIRECTO, en España?

La carrera del GP de Países Bajos por la F1, que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto, será transmitido en España por DAZN y F1 TV Pro.

¿En qué canales ver GP Países Bajos en México?

La carrera del GP de Países Bajos por la F1, que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto, será transmitido en México por FOX Sports y F1 TV Pro.

¿Cómo ver GP Países Bajos en Estados Unidos?

La carrera del GP de Países Bajos por la F1, que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto, será transmitido en Estados Unidos por F1 TV Pro, ESPN y fuboTV.