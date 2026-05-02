Esta sábado 2 de mayo del 2026, Armando “Toro” Reséndiz defenderá el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el tijuanense Jaime Munguía.

A continuación, revisa los horarios de la pelea de Jaime Munguía y en qué canales transmiten para México y Estados Unidos.

Hora de la pelea, Jaime Munguia vs Armando Resendiz

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:15 PM

8:15 PM Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 PM

9:15 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:15 PM

10:15 PM Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:15 PM

11:15 PM España: 4:15 AM

Canal TV para ver Jaime Munguia vs Armando Resendiz EN VIVO

La transmisión de la pelea de Jaime Munguia vs Armando Resendiz por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo será transmisitido a través de TV Azteca (Box Azteca) para todo México. Luego, en Estados Unidos lo pasa PBC en Prime Video PPV. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Jaime Munguia vs Armando Resendiz: fecha, hora, canal TV y dónde ver pelea ONLINE

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026.

Sábado 2 de mayo de 2026. Sede: T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, EE. UU..

T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, EE. UU.. Título en juego: Campeonato Mundial Supermediano de la AMB (en posesión de Reséndiz)

Campeonato Mundial Supermediano de la AMB (en posesión de Reséndiz) Canales: TV Azteca y PBC.

TV Azteca y PBC. Hora: 8:15 PM de México

Cartelera de Jaime Munguia vs Armando Resendiz

Peleas Principales - Cartelera: