La Velada del Año 6, el esperado evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, se celebrará este sábado 25 de julio de 2026 desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, con una cartelera de combates entre creadores de contenido y artistas invitados. La Velada del Año volverá a reunir a millones de espectadores en todo el mundo gracias a su transmisión gratuita por internet. ¿Qué canales la pasan EN VIVO? Revisa dónde verla por streaming y los horarios para Perú, Latinoamérica, España y Estados Unidos.
¿Qué canales transmiten La Velada del Año 6 EN VIVO?
La Velada del Año 6 será transmitida gratis y en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok LIVE. No será necesario contar con una suscripción de pago para seguir el evento desde cualquier parte del mundo.
En Perú, Argentina, México, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, los fanáticos podrán conectarse a las plataformas oficiales de Ibai Llanos para seguir todos los combates, las presentaciones musicales y el espectáculo completo.
¿A qué hora empieza La Velada del Año 6?
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p. m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 1:00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:00 p. m.
- México: 11:00 a. m.
- Estados Unidos (ET): 1:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 10:00 a. m.
- España: 7:00 p. m.
¿Qué canales transmiten La Velada del Año 6 EN VIVO?
|País
|Horario
|Canal / Streaming
|Perú
|12:00 p. m.
|Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
|Argentina
|2:00 p. m.
|Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
|México
|11:00 a. m.
|Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
|Colombia
|12:00 p. m.
|Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
|Ecuador
|12:00 p. m.
|Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
|Chile
|1:00 p. m.
|Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
|Estados Unidos (ET)
|1:00 p. m.
|Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
|España
|7:00 p. m.
|Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
Horario, TV y dónde ver EN VIVO La Velada del Año 6
- Fecha: sábado 25 de julio de 2026.
- Evento: La Velada del Año 6.
- Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR); 19:00 (ESP).
- Canales / Streaming: Twitch, YouTube y TikTok LIVE (canales oficiales de Ibai Llanos).
- Estadio: La Cartuja (Sevilla, España).
¿En qué canal transmiten La Velada del Año 6 hoy en Perú?
En Perú, La Velada del Año 6 podrá verse EN VIVO y gratis a través del canal oficial de Ibai Llanos en Twitch, además de su transmisión simultánea por YouTube y TikTok LIVE. No habrá emisión por televisión tradicional.
- Twitch
- YouTube
- TikTok LIVE
¿En qué canal transmiten La Velada del Año 6 hoy en España?
En España, el evento también será emitido gratis mediante los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok LIVE, desde las 19:00 horas.
- Twitch
- YouTube
- TikTok LIVE
¿En qué canal transmiten La Velada del Año 6 hoy en México?
En México, los seguidores podrán disfrutar del espectáculo EN VIVO a través de Twitch, YouTube y TikTok LIVE, sin necesidad de contratar una plataforma de pago.
- Twitch
- YouTube
- TikTok LIVE