Por Rogger Fernández

La , el esperado evento de boxeo organizado por , se celebrará este sábado 25 de julio de 2026 desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, con una cartelera de combates entre creadores de contenido y artistas invitados. La Velada del Año volverá a reunir a millones de espectadores en todo el mundo gracias a su transmisión gratuita por internet. ¿Qué canales la pasan EN VIVO? Revisa dónde verla por streaming y los horarios para Perú, Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver La Velada del Año 6 el sábado 25 de julio. El evento de boxeo es organizado por el streamer Ibai Llanos.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver La Velada del Año 6 el sábado 25 de julio. El evento de boxeo es organizado por el streamer Ibai Llanos.

¿Qué canales transmiten La Velada del Año 6 EN VIVO?

La Velada del Año 6 será transmitida gratis y en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok LIVE. No será necesario contar con una suscripción de pago para seguir el evento desde cualquier parte del mundo.

En Perú, Argentina, México, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, los fanáticos podrán conectarse a las plataformas oficiales de Ibai Llanos para seguir todos los combates, las presentaciones musicales y el espectáculo completo.

¿A qué hora empieza La Velada del Año 6?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p. m.
  • Chile, Venezuela y Bolivia: 1:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:00 p. m.
  • México: 11:00 a. m.
  • Estados Unidos (ET): 1:00 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 10:00 a. m.
  • España: 7:00 p. m.

¿Qué canales transmiten La Velada del Año 6 EN VIVO?

PaísHorarioCanal / Streaming
Perú12:00 p. m.Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
Argentina2:00 p. m.Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
México11:00 a. m.Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
Colombia12:00 p. m.Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
Ecuador12:00 p. m.Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
Chile1:00 p. m.Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
Estados Unidos (ET)1:00 p. m.Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)
España7:00 p. m.Twitch, YouTube y TikTok LIVE (Ibai Llanos)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO La Velada del Año 6

  • Fecha: sábado 25 de julio de 2026.
  • Evento: La Velada del Año 6.
  • Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR); 19:00 (ESP).
  • Canales / Streaming: Twitch, YouTube y TikTok LIVE (canales oficiales de Ibai Llanos).
  • Estadio: La Cartuja (Sevilla, España).

¿En qué canal transmiten La Velada del Año 6 hoy en Perú?

En Perú, La Velada del Año 6 podrá verse EN VIVO y gratis a través del canal oficial de Ibai Llanos en Twitch, además de su transmisión simultánea por YouTube y TikTok LIVE. No habrá emisión por televisión tradicional.

  • Twitch
  • YouTube
  • TikTok LIVE

¿En qué canal transmiten La Velada del Año 6 hoy en España?

En España, el evento también será emitido gratis mediante los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok LIVE, desde las 19:00 horas.

  • Twitch
  • YouTube
  • TikTok LIVE

¿En qué canal transmiten La Velada del Año 6 hoy en México?

En México, los seguidores podrán disfrutar del espectáculo EN VIVO a través de Twitch, YouTube y TikTok LIVE, sin necesidad de contratar una plataforma de pago.

  • Twitch
  • YouTube
  • TikTok LIVE
VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.