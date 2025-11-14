Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena se enfrentan este sábado 15 de noviembre del 2025 en el Madison Square Garden por el título de peso welter (170 lb) en la UFC 322. El vigente campeón de la división, Jack Della Maddalena defenderá su título ante un complicado rival como es Islam Makhachev, que acaba de subir de división, dejando su antiguo título. La pelea entre Makhachev vs Della Maddalena lo transmite ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica. En España, el combate lo podrás ver mediante Max con el canal Eurosport Deportes incluido. En México sigue la pelea por FOX Sports Premium, mientras que en Estados Unidos míralo en PPV (pago por evento) a través de ESPN App / Disney+ y Hulu, mediante la plataforma ESPN+ PPV.
¿Dónde ver Makhachev vs Della Maddalena por UFC 322 EN VIVO HOY?
La transmisión de la pelea entre Makhachev vs Della Maddalena por el cinturón de peso welter de la UFC 322 será transmitido por ESPN y Disney+ Premium en Sudamérica. A continuación, te dejamos los canales que pasan la pelea por país.
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|12:00 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|12:00 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|12:00 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|12:00 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|12:00 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|9:00 p.m.
|FOX Sports Premium
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|10:00 p.m.
|ESPN+
|ESPN App
|España
|4:00 a.m.
|Eurosport Deportes
|Max
¿Cómo ver Makhachev vs Della Maddalena, UFC 322 en Perú?
La pelea de Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú mediane cable y streaming.
¿Dónde televisan, Makhachev vs Della Maddalena UFC 322 en España?
La pelea de Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO por el UFC 322 será transmitido por Eurosport Deportes y Max para toda España mediane cable y streaming.
¿En qué canales ver Makhachev vs Della Maddalena, UFC 322 en México?
La pelea de Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO por el UFC 322 será transmitido por Fox Sports Premium y Disney+ Premium para todo México mediane cable y streaming.
Canal TV para ver Makhachev vs Della Maddalena, UFC 322 en Estados Unidos
La pelea de Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO por el UFC 322 será transmitido por ESPN App, ESPN+ y fuboTV para todo Estados Unidos mediane cable y streaming.
Horario, TV y dónde ver en vivo Makhachev vs Della Maddalena por UFC 322
- Fecha: Sábado 15 de noviembre del 2025
- Pelea: Makhachev vs Della Maddalena por UFC 322
- Horario: 10:00 p.m. hora de Lima, Perú
- Canal: ESPN | Streaming: Disney+
- Estadio: Madison Square Garden
Cartelera de la UFC 322 con Makhachev vs Della Maddalena
Cartelera principal
- Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev — título wélter
- Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili — título mosca
- Leon Edwards vs. Carlos Prates — peso wélter
- Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis — peso ligero
- Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues — peso mediano
Preliminares
- Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico — peso mediano
- Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira — peso mediano
- Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez — peso mosca
- Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert — peso mediano
- Angela Hill vs. Fatima Kline — peso paja