Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena se enfrentan este sábado 15 de noviembre del 2025 en el Madison Square Garden por el título de peso welter (170 lb) en la UFC 322. El vigente campeón de la división, Jack Della Maddalena defenderá su título ante un complicado rival como es Islam Makhachev, que acaba de subir de división, dejando su antiguo título. La pelea entre Makhachev vs Della Maddalena lo transmite ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica. En España, el combate lo podrás ver mediante Max con el canal Eurosport Deportes incluido. En México sigue la pelea por FOX Sports Premium, mientras que en Estados Unidos míralo en PPV (pago por evento) a través de ESPN App / Disney+ y Hulu, mediante la plataforma ESPN+ PPV.

Revisa qué canal transmiten la pelea de Makhachev vs Della Maddalena por el UFC 322. También conoce cómo verlo online por streaming.

¿Dónde ver Makhachev vs Della Maddalena por UFC 322 EN VIVO HOY?

La transmisión de la pelea entre Makhachev vs Della Maddalena por el cinturón de peso welter de la UFC 322 será transmitido por ESPN y Disney+ Premium en Sudamérica. A continuación, te dejamos los canales que pasan la pelea por país.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 12:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 12:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 12:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 12:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Chile 12:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 9:00 p.m. FOX Sports Premium Disney+ Premium Estados Unidos 10:00 p.m. ESPN+ ESPN App España 4:00 a.m. Eurosport Deportes Max

¿Cómo ver Makhachev vs Della Maddalena, UFC 322 en Perú?

La pelea de Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú mediane cable y streaming.

¿Dónde televisan, Makhachev vs Della Maddalena UFC 322 en España?

La pelea de Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO por el UFC 322 será transmitido por Eurosport Deportes y Max para toda España mediane cable y streaming.

¿En qué canales ver Makhachev vs Della Maddalena, UFC 322 en México?

La pelea de Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO por el UFC 322 será transmitido por Fox Sports Premium y Disney+ Premium para todo México mediane cable y streaming.

Canal TV para ver Makhachev vs Della Maddalena, UFC 322 en Estados Unidos

La pelea de Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO por el UFC 322 será transmitido por ESPN App, ESPN+ y fuboTV para todo Estados Unidos mediane cable y streaming.

Horarios de la pelea de Makhachev vs Della Maddalena por el cinturón de peso welter (170 lb) de la UFC en el Madison Square Garden de New York. Repasa toda la cartelera.

Horario, TV y dónde ver en vivo Makhachev vs Della Maddalena por UFC 322

Fecha : Sábado 15 de noviembre del 2025

: Sábado 15 de noviembre del 2025 Pelea : Makhachev vs Della Maddalena por UFC 322

: Makhachev vs Della Maddalena por UFC 322 Horario : 10:00 p.m. hora de Lima, Perú

: 10:00 p.m. hora de Lima, Perú Canal : ESPN | Streaming: Disney+

: ESPN | Streaming: Disney+ Estadio: Madison Square Garden

Cartelera de la UFC 322 con Makhachev vs Della Maddalena

Cartelera principal

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev — título wélter

Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili — título mosca

Leon Edwards vs. Carlos Prates — peso wélter

Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis — peso ligero

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues — peso mediano

Preliminares

Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico — peso mediano

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira — peso mediano

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez — peso mosca

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert — peso mediano

Angela Hill vs. Fatima Kline — peso paja



