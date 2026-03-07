Max Holloway vs Charles Oliveira se enfrentan este sábado 7 de marzo del 2026 en el T-Arena Mobile por el título BMF en la UFC 326. La primera pelea entre estos dos íconos de las MMA ocurrió hace once años, en donde Holloway se quedó con la victoria por nocaut técnico tras la lesión de Oliveira. Desde entonces el público se quedó con más acción por parte de ambos.
La pelea entre Max Holloway vs Charles Oliveira lo transmite Paramount+ para toda Latinoamérica. En España, el combate lo podrás ver mediante Max con el canal Eurosport Deportes incluido, mientras que en Estados Unidos míralo en Paramount+ y UFC Fight Pass.
¿Dónde ver Holloway vs Oliveira por UFC 326 EN VIVO HOY?
La transmisión de la pelea entre Max Holloway vs Charles Oliveira por el cinturón BMF de la UFC 326 será transmitido por Paramount+. A continuación, te dejamos los canales que pasan la pelea por país.
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|10:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Colombia
|10:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Ecuador
|10:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Argentina
|12:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Brasil
|12:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Paraguay
|12:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Uruguay
|12:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Chile
|12:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Venezuela
|11:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Bolivia
|11:00 p.m.
|-
|Paramount+
|México
|9:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Estados Unidos
|10:00 p.m.
|-
|Paramount+
|España
|4:00 a.m.
|Eurosport Deportes
|Eurosport y HBO Max
¿Cómo ver Holloway vs Oliveira, UFC 326 en Perú?
La pelea de Max Holloway vs Charles Oliveira EN VIVO será transmitido por Paramount+ para todo el Perú mediante streaming.
¿Dónde televisan, Holloway vs Oliveira UFC 326 en España?
La pelea de Max Holloway vs Charles Oliveira EN VIVO por el UFC 326 será transmitido por Eurosport Deportes y Max para toda España mediane cable y streaming.
¿En qué canales ver Holloway vs Oliveira, UFC 326 en México?
La pelea de Max Holloway vs Charles Oliveira EN VIVO por el UFC 326 será transmitido por Paramount+ para todo México mediane cable y streaming.
Canal TV para ver Holloway vs Oliveira, UFC 326 en Estados Unidos
La pelea de Max Holloway vs Charles Oliveira EN VIVO por el UFC 326 será transmitido por Paramount+ y UFC Fight Pass para todo Estados Unidos mediane cable y streaming.
Horario, TV y dónde ver en vivo Holloway vs Oliveira por UFC 326
- Fecha: Sábado 7 de marzo del 2026
- Pelea: Max Holloway vs Charles Oliveira por UFC 326
- Horario: 10:00 p.m. hora de Lima, Perú
- Canal: Paramount+
- Estadio: T-Arena Mobile de Las Vegas
Cartelera de la UFC 326 con Holloway vs. Oliveira
Cartelera principal
- Max Holloway vs Charles Oliveira: Campeonato BMF (peso ligero).
- Caio Borralho vs Reinier de Ridder: peso medio.
- Rob Font vs Raúl Rosas Jr: peso gallo.
- Gregory Rodriguez vs Brunno Ferreira: peso medio.
Cartelera preliminar
- Cody Garbrandt vs Xiao Long: peso gallo.
- Donte Johnson vs Dusko Todorovic: peso medio.
- Ricky Turcios vs Alberto Montes: peso pluma.
- Cody Durden vs Nyamjargal Tumendemberel: peso mosca.
- Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.
- Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.
- Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.