México vs. Estados Unidos se enfrentan hoy lunes 9 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo B y se jugará en el Daikin Park de Houston, Estados Unidos, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.

La selección mexicana llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Estados Unidos, que también ha ganado sus primeros dos partidos, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el México vs. Estados Unidos EN VIVO.

¿A qué hora juega México vs. Estados Unidos hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido entre México y Estados Unidos se disputará este lunes 9 de marzo con el siguiente horario principal:

  • Colombia/Perú: 7:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
  • México: 6:00 p.m.
  • Venezuela: 8:00 p.m.
  • Cuba/Puerto Rico: 8:00 p.m.

El duelo se jugará en el Daikin Park de Houston, sede del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Revisa qué canales transmiten el partido de México vs Estados Unidos y los horarios para ver el juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde Houston.
¿Dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión del juego entre México y Estados Unidos estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.

En México:

  • Televisa
  • Univision
  • TUDN

Streaming en México:

  • ViX Plus
  • Béisbol Play

En Venezuela:

  • Venevisión
  • Televen
  • TVES
  • IVC

En Latinoamérica:

  • ESPN
  • Disney+ Premium

En Estados Unidos:

  • FOX Sports
  • FOX Deportes
  • FS1
  • Tubi
  • FOX Sports App

¿Qué canal transmite México vs. Estados Unidos EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia7:00 p.m.Win Sports, ESPNWin Play, Disney+ Premium
Venezuela8:00 p.m.Venevisión, Televen, TVES y ByM SportsVenevisión Play y Béisbol Play
Puerto Rico8:00 p.m.Wapa DeportesBéisbol Play
Cuba8:00 p.m.TelerebeldeBéisbol Play
República Dominicana8:00 p.m.VTV 32, Teleantillas 10, Coral 39Béisbol Play
Nicaragua6:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
Panamá7:00 p.m.RPC, TV MAXBéisbol Play
México6:00 p.m.Televisa, Univision, TUDNBéisbol Play
Estados Unidos (ET)7:00 p.m.FOX SportsBéisbol Play

México vs. Estados Unidos: partido clave del Grupo B

El enfrentamiento forma parte del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Italia, Gran Bretaña y Brasil. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.

El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.

México vs. Estados Unidos: ficha del partido

  • Partido: México vs. Estados Unidos
  • Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Fecha: lunes 9 de marzo de 2026
  • Hora: 6:00 p.m. (hora de México)
  • Estadio: Daikin Park, Houston
  • TV en México: Televisa, Univision
  • Streaming: Béisbol Play y Disney+

