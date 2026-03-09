México vs. Estados Unidos se enfrentan hoy lunes 9 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo B y se jugará en el Daikin Park de Houston, Estados Unidos, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.

La selección mexicana llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Estados Unidos, que también ha ganado sus primeros dos partidos, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el México vs. Estados Unidos EN VIVO.

¿A qué hora juega México vs. Estados Unidos hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido entre México y Estados Unidos se disputará este lunes 9 de marzo con el siguiente horario principal:

Colombia/Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

7:00 p.m. México: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Cuba/Puerto Rico: 8:00 p.m.

El duelo se jugará en el Daikin Park de Houston, sede del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Revisa qué canales transmiten el partido de México vs Estados Unidos y los horarios para ver el juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde Houston.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión del juego entre México y Estados Unidos estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.

En México:

Televisa

Univision

TUDN

Streaming en México:

ViX Plus

Béisbol Play

En Venezuela:

Venevisión

Televen

TVES

IVC

En Latinoamérica:

ESPN

Disney+ Premium

En Estados Unidos:

FOX Sports

FOX Deportes

FS1

Tubi

FOX Sports App

¿Qué canal transmite México vs. Estados Unidos EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 7:00 p.m. Win Sports, ESPN Win Play, Disney+ Premium Venezuela 8:00 p.m. Venevisión, Televen, TVES y ByM Sports Venevisión Play y Béisbol Play Puerto Rico 8:00 p.m. Wapa Deportes Béisbol Play Cuba 8:00 p.m. Telerebelde Béisbol Play República Dominicana 8:00 p.m. VTV 32, Teleantillas 10, Coral 39 Béisbol Play Nicaragua 6:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play Panamá 7:00 p.m. RPC, TV MAX Béisbol Play México 6:00 p.m. Televisa, Univision, TUDN Béisbol Play Estados Unidos (ET) 7:00 p.m. FOX Sports Béisbol Play

México vs. Estados Unidos: partido clave del Grupo B

El enfrentamiento forma parte del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Italia, Gran Bretaña y Brasil. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.

El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.

México vs. Estados Unidos: ficha del partido