Charles Oliveira busca reencontrarse con la victoria en el UFC Río 2025 ante Mateusz Gamrot, luego de perder en su última pelea por K.O. frente a Ilia Topuria. El luchador con más sumisiones en la historia de la UFC, este sábado 11 de octubre volverá al octágono y medirá fuerzas ante el polaco, que busca ganarse un lugar en lo más alto del peso ligero.
¿Dónde ver Oliveira vs. Gamrot, UFC Río EN VIVO GRATIS?
La transmisión de la pelea de Oliveira vs. Gamrot, UFC Río EN VIVO será transmitida en Perú y Latinoamérica (en excepto México y Brasil) por ESPN Knockout y Disney Plus Premium, mientras que México lo podrás mirar en FOX Sports Premium. En Estados Unidos, míralo en ESPN+ PPV.
La pelea de Oliveira vs. Gamrot, UFC Río en vivo, por la categoría de peso ligero será transmitido en Costa Rica por ESPN y Disney+.
La pelea de Oliveira vs. Gamrot, UFC Río en vivo, por la categoría de peso ligero, será transmitido en Costa Rica por ESPN Knockout y Disney+.
Hora de la pelea, Oliveira vs. Gamrot, UFC Río en Perú
La pelea de Oliveira vs. Gamrot, UFC Río en vivo, por la categoría de peso ligero empezará a las 9:00 p.m. en Perú.
Cartelera de Oliveira vs. Gamrot, UFC Río
- Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot: peso ligero.
- Deiveson Figueiredo vs Monte Jackson: peso gallo.
- Vicente Luque vs Joel Álvarez: peso welter.
- Jhonata Diniz vs Mario Pinto: peso pesado.
- Ricardo Ramos vs Kaan Ofli: peso pluma.
- Lucas Almeida vs Michael Aswell: peso pluma.
- Jafel Filho vs Clayton Carpenter: peso mosca.
- Vitor Petrino vs Thomas Petersen: peso pesado
- Bia Mesquita vs Irina Alekseeva: peso Gallo.
- Lucas Rocha vs Stewart Nicoll: peso mosca.
- Valter Walker vs Mohammed Usman: peso pesado.
- Julia Polastri vs Karolina Kowalkiewicz: peso paja.
- Luan Lacerda vs Saimon Oliveira: peso gallo.