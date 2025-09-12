¿Dónde ver pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO y EN DIRECTO? El mexicano, de 35 años, tiene un registro de 63 victorias (39 nocáuts), dos empates y dos derrotas, la primera de ellas en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather Jr. y la otra en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol, ambas por decisión de los jueces.

Crawford, de 37 años, salió vencedor de sus 41 peleas (31 nocáuts) y ahora asume el reto de ascender dos categorías para ser rival de “Canelo” en la multimillonaria pelea, de la que se reportó que garantizará a Álvarez más de 100 millones de dólares.

El combate, que arrancará alrededor de las 20H00 locales (03H00 GMT del domingo), será transmitido en vivo por Netflix y es el segundo del lucrativo contrato que “Canelo” firmó a inicios de año con la promotora saudita Riyadh Season.

Revisa en dónde podrás ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde el Allegiant Stadium de Las Vega. / Jeff Bottari

¿Dónde ver pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO?

La pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, será transmitido por la señal de streaming de Netflix, EN EXCLUSIVA en todo el Perú y el mundo. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford HOY EN VIVO?

“Canelo”, que intenta apuntalar su estatus en el olimpo del boxeo mexicano, está ávido de un triunfo contundente con el que silenciar a quienes creen que ya ha comenzado su declive.

El mexicano no ha logrado un triunfo por nocáut desde el de Caleb Plant en 2021, cuando se erigió en el primer campeón indiscutible del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg).

WILD STAT. Canelo Álvarez and Terence Crawford have combined for nearly 800 rounds over 108 matches, and neither fighter has EVER been officially knocked down.



We could see history on Saturday 👀#CaneloCrawford

LIVE only on Netflix

Saturday September 13

9 PM ET | 6 PM PT pic.twitter.com/QBKVj5IHUE — Netflix Sports (@netflixsports) September 11, 2025

