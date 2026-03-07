República Dominicana vs. Países Bajos se enfrentan hoy domingo 8 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo D y se jugará en el loanDepot Park de Miami, Estados Unidos, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.
El ‘Plátano Power’ llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Países Bajos en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el República Dominicana vs. Países Bajos EN VIVO.
¿A qué hora juega República Dominicana vs. Países Bajos hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El partido entre República Dominicana y Países Bajos se disputará este domingo 8 de marzo con el siguiente horario principal:
- República Dominicana: 12:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 11:00 a.m.
- México: 10:00 a.m.
- Perú: 11:00 a.m.
- Venezuela: 12:00 p.m.
El duelo se jugará en el IoanDepot Park de Miami, sede del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
¿Dónde ver República Dominicana vs. Países Bajos EN VIVO por TV y streaming?
La transmisión del juego entre República Dominicana y Países Bajos estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.
En República Dominicana:
- VTV 32
- Teleantillas 10
- Coral 39
Streaming en República Dominicana:
- Béisbol Play
En Latinoamérica:
- ESPN
- Disney+ Premium
En Estados Unidos:
- FOX Sports
- FOX Deportes
- FS1
- Tubi
- FOX Sports App
¿Qué canal transmite República Dominicana vs. Países Bajos EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|11:00 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|11:00 a.m.
|Win Sports, ESPN
|Win Play, Disney+ Premium
|Venezuela
|12:00 p.m.
|Venevisión, Televen, TVES y ByM Sports
|Venevisión Play y Béisbol Play
|Puerto Rico
|12:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|República Dominicana
|12:00 p.m.
|VTV 32, Teleantillas Canal 10, Coral 39
|Béisbol Play
|Nicaragua
|10:00 a.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Panamá
|11:00 a.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|México
|10:00 a.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Estados Unidos (ET)
|11:00 a.m.
|FOX Sports
|Béisbol Play
República Dominicana vs. Países Bajos: partido clave del Grupo D
El enfrentamiento forma parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Venezuela, Israel y Nicaragua. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.
El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.
República Dominicana vs. Países Bajos: ficha del partido
- Partido: República Dominicana vs. Países Bajos
- Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: domingo 8 de marzo de 2026
- Hora: 11:00 a.m. (hora de Bogotá)
- Estadio: IoanDepot Park, Miami
- TV en República Dominicana: VTV 32, Teleantillas Canal 10, Coral 39
- Streaming: Béisbol Play, Disney+