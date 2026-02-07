En qué canales ver Super Bowl 2026: señales que pasarán el show de medio tiempo

¿Dónde ver Super Bowl 2026 EN DIRECTO? A continuación, te mostraremos en qué canales y cómo ver la gran final de la NFL por internet. El duelo que presenta a New England Patriots contra los Seattle Seahawks, lo podrás ver en el país que te encuentres dependiendo de la programación, según tu región.

La temporada más impredecible de la NFL coronará a su campeón en el Super Bowl del domingo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, protagonistas once años atrás de la definición del título más impactante que se recuerda.

A lo largo del último lustro ambas franquicias han penado lejos de la cumbre que les perteneció la pasada década, especialmente a los históricos Patriots de Tom Brady.

Su reencuentro el domingo en Santa Clara, California, fue, sin duda, facilitado por el fiasco de todos los favoritos, desde los campeones Philadelphia Eagles hasta los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, la dinastía que tomó el relevo de la de Patriots.

¿En qué canales puedo ver Super Bowl 2026 en mi país?

La transmisión estará disponible en canales deportivos como ESPN y Fox Sports. Para opciones de streaming, se podrá acceder mediante Disney+ y NFL Game Pass International.

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Brasil: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

¿Dónde ver Super Bowl 2025 en México?

El partido será transmitido en televisión abierta por Canal 5. Además, estará disponible en canales de televisión de paga como ESPN y Fox Sports. Para streaming, se podrá ver a través de Disney+ y NFL Game Pass International.

¿Dónde ver Super Bowl 2025 en Estados Unidos?

El partido será transmitido en televisión abierta por Telemundo y NBC. Además, estará disponible en canales de televisión de paga como Peacock. Para streaming, se podrá ver a través de NFL Game Pass International.