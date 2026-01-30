UFC 325 promete una noche imperdible para los fanáticos de las artes marciales mixtas con el esperado enfrentamiento entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes por el título de peso pluma. Si estás buscando dónde ver UFC 325 EN VIVO y ONLINE en Perú y resto de Latinoamérica, en esta nota te contamos qué canales y plataformas transmiten el evento completo, desde las peleas preliminares hasta el combate principal, y cómo seguirlo de manera oficial desde tu país..

¿Dónde ver UFC 325, pelea de Volkanovski vs Lopes 2 EN VIVO?

La transmisión del UFC 325 EN VIVO con la pelea de Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes será transmitido a través de Paramount+ en Perú y resto de Latinoamérica. Para ver Paramount+, deberás crearte una cuenta y pagar por el servicio que se encuentra disponible en iOS, Android y Sitio Web.

Si deseas ver el UFC 325 con la pelea estelar de Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes en España, podrás hacerlo en HBO Max a través de Eurosport.

¿A qué hora empieza el UFC 325, pelea de Volkanovski vs Lopes 2?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 3:00 a.m.

¿Qué canal transmite UFC 325, pelea de Volkanovski vs Lopes 2?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Colombia 9:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Ecuador 9:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Argentina 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Brasil 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Paraguay 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Uruguay 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Chile 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Bolivia 10:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Venezuela 10:00 p.m. Paramount+ Paramount+ México 8:00 p.m. Paramount+ Paramount+ España 3:00 a.m. Eurosport HBO Max Estados Unidos 10:00 p.m. Paramount+ Paramount+

Horario, canal TV y dónde ver UFC 325, pelea de Volkanovski vs Lopes 2026

Fecha : Sábado 31 de enero del 2026

: Sábado 31 de enero del 2026 Evento : UFC 325

: UFC 325 Horario : 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Paramount+

: Paramount+ Lugar : Qudos Bank Arena de Australia

: Qudos Bank Arena de Australia Pelea estelar: Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

