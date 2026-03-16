Venezuela enfrentará a Estados Unidos este martes 17 de marzo del 2026 por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el estadio loanDepot Park. Venezuela derrotó a la invicta Italia por 4-2 en Miami y se clasificó a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol, donde le espera un duelo de alta tensión ante el anfitrión, USA. La Vinotinto, que estuvo dos carreras abajo hasta la cuarta entrada, recortó distancia con un jonrón de Eugenio Suárez y culminó la remontada con tres anotaciones seguidas en el séptimo inning que desataron el júbilo de los 35.000 hinchas presentes. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Venezuela vs Estados Unidos EN VIVO por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión del juego entre Venezuela vs Estados Unidos EN VIVO por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 será transmitido a través de TVES, Televen y Venevisión por señal abierta en Venezuela. El partido de la Selección de Venezuela de Béisbol también será transmitida por cable mediante IVC. Posteriormente, si desea ver el juego de Venezuela vs Estados Unidos vía streaming, tendrás que mirarlo a través de BeisbolPlay con previo registro.

Finalmente en Estados Unidos, el canal que transmite el juego de Venezuela vs Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es FOX Sports vía FS1, FS2, FOX y FOX Deportes.

Revisa qué canales transmiten el juego de Venezuela vs Italia y dónde ver ONLINE la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park este martes 17 de marzo.

¿A qué hora juega Venezuela vs Estados Unidos por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El juego entre Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 empieza a las 8:00 PM de Venezuela este martes 17 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM

5:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM España: 1:00 AM

¿Qué canal transmite Venezuela vs Estados Unidos EN VIVO por final Clásico Mundial de Béisbol 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Colombia 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Ecuador 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Argentina 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Brasil 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Paraguay 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Uruguay 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Chile 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Bolivia 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay República Dominicana 6:00 p.m. VTV, Teleantillas y Coral BeisbolPlay Puerto Rico 6:00 p.m. WAPA Deportes BeisbolPlay Venezuela 8:00 p.m. TVES, Televen, IVC y Venevisión BeisbolPlay México 6:00 p.m. TUDN y ESPN BeisbolPlay Estados Unidos 7:00 p.m. FOX Sports, FS1, FS2, FOX y FOX Deportes BeisbolPlay

Horario, canal TV y dónde ver Venezuela vs Estados Unidos por final Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha : Martes 17 de marzo del 2026.

: Martes 17 de marzo del 2026. Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Partido : Venezuela vs Estados Unidos

: Venezuela vs Estados Unidos Horario : 8:00 p.m. hora de Venezuela

: 8:00 p.m. hora de Venezuela Canal : TVES, Televen, ESPN, Disney+, FOX Sports, IVC y Venevisión.

: TVES, Televen, ESPN, Disney+, FOX Sports, IVC y Venevisión. Estadio: loanDepot Park.

¿En qué canal ver Venezuela vs Estados Unidos por final Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el juego de Venezuela vs Estados Unidos por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite TVES, Televen, IVC, BeisbolPlay y Venevisión.

Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.

¿Qué canal transmite Venezuela vs Estados Unidos por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Perú?

En Venezuela, el juego de Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite ESPN, BeisbolPlay y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Venezuela vs Estados Unidos por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Venezuela vs Estados Unidos por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite FOX Sports, FS1, BeisbolPlay, FS2, FOX y FOX Deportes.

¿En qué canal ver Venezuela vs Estados Unidos por final Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido de Venezuela vs Estados Unidos por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite WAPA Deportes y BeisbolPlay.

¿En qué canal ver Venezuela vs Estados Unidos por final Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el partido de Venezuela vs Estados Unidos por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite VTV, Teleantillas y Coral y BeisbolPlay.

¿En qué canal ver Venezuela vs Estados Unidos por final Clásico Mundial de Béisbol 2026 en México?

En México, el partido de Venezuela vs Estados Unidos por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite TUDN, ESPN y BeisbolPlay.

Cómo llega Venezuela a la final vs USA por Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará el martes en la final al Team USA, en el contexto de las espinosas relaciones entre ambos gobiernos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

“Mi país necesita esa victoria mañana”, recalcó Ronald Acuña Jr., líder de la novena venezolana e impulsor de la remontada. “Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos que pasa mañana”.

La reacción venezolana acabó con el torneo de ensueño de Italia, que se metió para sorpresa de todos en semifinales con un plantel integrado casi completamente por peloteros nacidos en Estados Unidos y dirigido por un mánager venezolano, Francisco Cervelli.

La Azzurri, que llegó a vencer a Estados Unidos en la fase de grupos, no pudo esta vez con una Venezuela que ya había levantado tres carreras en su histórica victoria de cuartos de final ante Japón, el vigente campeón.

Ese triunfo le dio a la Vinotinto su primera clasificación olímpica, para los Juegos de Los Ángeles 2028, pero no sació la ambición de un equipo repleto de figuras All Star de las Grandes Ligas.