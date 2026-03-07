Venezuela vs. Israel se enfrentan hoy sábado 7 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo D y se jugará en el loanDepot Park de Miami, Estados Unidos, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.
La selección venezolana llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Israel en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el Venezuela vs. Israel EN VIVO.
¿A qué hora juega Venezuela vs. Israel hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El partido entre Venezuela e Israel se disputará este sábado 7 de marzo con el siguiente horario principal:
- Venezuela: 8:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
- México: 6:00 p.m.
- Perú / Colombia: 7:00 p.m.
El duelo se jugará en el loanDepot Park de Miami, sede del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
¿Dónde ver Venezuela vs. Israel EN VIVO por TV y streaming?
La transmisión del juego entre Venezuela e Israel estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.
En Venezuela:
- Venevisión
- Televen
- TVES
- IVC
- ByM Sports
- Béisbol Play
Streaming en Venezuela:
- Venevisión Play
- Béisbol Play
En Latinoamérica:
- ESPN
- Disney+ Premium
En Estados Unidos:
- FOX Sports
- FOX Deportes
- FS1
- Tubi
- FOX Sports App
¿Qué canal transmite Venezuela vs. Israel EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:00 p.m.
|Venevisión, Televen, TVES y ByM Sports
|Venevisión Play y Béisbol Play
|Puerto Rico
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|República Dominicana
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Nicaragua
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Panamá
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|México
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Estados Unidos
|7:00 p.m.
|FOX Sports
|Béisbol Play
Venezuela vs. Israel: partido clave del Grupo D
El enfrentamiento forma parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten República Dominicana, Países Bajos y Nicaragua. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.
El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.
Venezuela vs. Israel: ficha del partido
- Partido: Venezuela vs. Israel
- Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: sábado 7 de marzo de 2026
- Hora: 8:00 p.m. (hora de Caracas)
- Estadio: loanDepot Park, Miami
- TV en Venezuela: Venevisión, Televen, TVES, IVC
- Streaming: Venevisión Play, Béisbol Play, ESPN y Disney+