Venezuela vs. Israel se enfrentan hoy sábado 7 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo D y se jugará en el loanDepot Park de Miami, Estados Unidos, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.

La selección venezolana llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Israel en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el Venezuela vs. Israel EN VIVO.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Israel hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido entre Venezuela e Israel se disputará este sábado 7 de marzo con el siguiente horario principal:

  • Venezuela: 8:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
  • México: 6:00 p.m.
  • Perú / Colombia: 7:00 p.m.

El duelo se jugará en el loanDepot Park de Miami, sede del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Revisa qué canales transmiten el partido de Venezuela vs Israel y los horarios para ver el juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde Miami.
¿Dónde ver Venezuela vs. Israel EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión del juego entre Venezuela e Israel estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.

En Venezuela:

  • Venevisión
  • Televen
  • TVES
  • IVC
  • ByM Sports
  • Béisbol Play

Streaming en Venezuela:

  • Venevisión Play
  • Béisbol Play

En Latinoamérica:

  • ESPN
  • Disney+ Premium

En Estados Unidos:

  • FOX Sports
  • FOX Deportes
  • FS1
  • Tubi
  • FOX Sports App

¿Qué canal transmite Venezuela vs. Israel EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia7:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela8:00 p.m.Venevisión, Televen, TVES y ByM SportsVenevisión Play y Béisbol Play
Puerto Rico6:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
República Dominicana6:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
Nicaragua6:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
Panamá6:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
México6:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
Estados Unidos7:00 p.m.FOX SportsBéisbol Play

Venezuela vs. Israel: partido clave del Grupo D

El enfrentamiento forma parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten República Dominicana, Países Bajos y Nicaragua. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.

El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.

Venezuela vs. Israel: ficha del partido

  • Partido: Venezuela vs. Israel
  • Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Fecha: sábado 7 de marzo de 2026
  • Hora: 8:00 p.m. (hora de Caracas)
  • Estadio: loanDepot Park, Miami
  • TV en Venezuela: Venevisión, Televen, TVES, IVC
  • Streaming: Venevisión Play, Béisbol Play, ESPN y Disney+

