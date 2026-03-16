Venezuela enfrentará a Italia por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 el lunes 16 de marzo a las 8:00 PM (hora Venezuela) en el loanDepot Park de Miami. Venezuela logró superar a Japón en los cuartos de final y ahora irá por el conjunto italiano, que busca el boleto para la gran final. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Venezuela vs Italia EN VIVO por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión del juego entre Venezuela vs Italia EN VIVO por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 será transmitido a través de TVES, Televen y Venevisión por señal abierta en Venezuela. El partido de la Selección de Venezuela de Béisbol también será transmitida por cable mediante IVC. Posteriormente, si desea ver el juego de Venezuela vs Italia vía streaming, tendrás que mirarlo a través de BeisbolPlay con previo registro.

Finalmente en Estados Unidos, el canal que transmite el juego de Venezuela vs Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es FOX Sports vía FS1, FS2, FOX y FOX Deportes.

Revisa qué canales transmiten el juego de Venezuela vs Italia por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park.

¿A qué hora juega Venezuela vs Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El juego entre Venezuela vs Italia por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 empieza a las 8:00 PM de Venezuela este lunes 16 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM

5:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM España: 1:00 AM

¿Qué canal transmite Venezuela vs Italia EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Colombia 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Ecuador 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Argentina 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Brasil 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Paraguay 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Uruguay 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Chile 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Bolivia 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay República Dominca 6:00 p.m. VTV, Teleantillas y Coral BeisbolPlay Puerto Rico 6:00 p.m. WAPA Deportes BeisbolPlay Venezuela 8:00 p.m. TVES, Televen, IVC y Venevisión BeisbolPlay México 6:00 p.m. TUDN y ESPN BeisbolPlay Estados Unidos 7:00 p.m. FOX Sports, FS1, FS2, FOX y FOX Deportes BeisbolPlay

Horario, canal TV y dónde ver Venezuela vs Italia por Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha : Lunes 16 de marzo del 2026.

: Lunes 16 de marzo del 2026. Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Partido : Venezuela vs Italia

: Venezuela vs Italia Horario : 8:00 p.m. hora de Venezuela

: 8:00 p.m. hora de Venezuela Canal : TVES, Televen y Venevisión.

: TVES, Televen y Venevisión. Estadio: loanDepot Park.

Venezuela vs Italia por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park.

¿En qué canal ver Venezuela vs Italia por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el juego de Venezuela vs Italia por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite TVES, Televen, IVC, BeisbolPlay y Venevisión.

¿Qué canal transmite Venezuela vs Italia por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Perú?

En Venezuela, el juego de Venezuela vs Italia por los semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite ESPN, BeisbolPlay y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Venezuela vs Italia por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Venezuela vs Italia por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite FOX Sports, FS1, BeisbolPlay, FS2, FOX y FOX Deportes.

¿En qué canal ver Venezuela vs Italia por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido de Venezuela vs Japón por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite WAPA Deportes y BeisbolPlay.

Venezuela vs Italia por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park.

¿En qué canal ver Venezuela vs Italia por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el partido de Venezuela vs Italia por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite VTV, Teleantillas, Coral y BeisbolPlay.