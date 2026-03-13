Venezuela enfrentará a Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 el sábado 14 de marzo a las 9:00 p.m. (hora Venezuela) en el loanDepot Park de Miami. Venezuela clasificó segunda del Grupo D, mientras que Japón llega invicto tras liderar el Grupo C. La selección de Venezuel de Béisbol, superó la fase de grupos con 3 victorias y 1 revés, buscando hacer historia ante el conjunto nipón. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Venezuela vs Japón EN VIVO por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión del juego entre Venezuela vs Japón EN VIVO por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 será transmitido a través de TVES, Televen y Venevisión por señal abierta en Venezuela. El partido de la Selección de Venezuela de Béisbol también será transmitida por cable mediante IVC. Posteriormente, si desea ver el juego de Venezuela vs Japón vía streaming, tendrás que mirarlo a través de BeisbolPlay con previo registro.

Finalmente en Estados Unidos, el canal que transmite el juego de Venezuela vs Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es FOX Sports vía FS1, FS2, FOX y FOX Deportes.

Revisa qué canales transmitieron el juego de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park.

¿A qué hora juega Venezuela vs Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El juego entre Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 empieza a las 9:00 PM de Venezuela este sábado 14 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Venezuela vs Japón EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Colombia 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Ecuador 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Argentina 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Brasil 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Paraguay 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Uruguay 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Chile 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay Bolivia 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium y BeisbolPlay República Dominca 7:00 p.m. VTV, Teleantillas y Coral BeisbolPlay Puerto Rico 7:00 p.m. WAPA Deportes BeisbolPlay Venezuela 9:00 p.m. TVES, Televen, IVC y Venevisión BeisbolPlay México 7:00 p.m. TUDN y ESPN BeisbolPlay Estados Unidos 8:00 p.m. FOX Sports, FS1, FS2, FOX y FOX Deportes BeisbolPlay

Horario, canal TV y dónde ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha : Sábado 14 de marzo del 2026.

: Sábado 14 de marzo del 2026. Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Partido : Venezuela vs Japón

: Venezuela vs Japón Horario : 9:00 p.m. hora de Venezuela

: 9:00 p.m. hora de Venezuela Canal : TVES, Televen y Venevisión.

: TVES, Televen y Venevisión. Estadio: loanDepot Park.

¿En qué canal ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el juego de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite TVES, Televen, IVC, BeisbolPlay y Venevisión.

Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park.

¿Qué canal transmite Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Perú?

En Venezuela, el juego de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite ESPN, BeisbolPlay y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite FOX Sports, FS1, BeisbolPlay, FS2, FOX y FOX Deportes.

¿En qué canal ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite WAPA Deportes y BeisbolPlay.

¿En qué canal ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el partido de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite VTV, Teleantillas, Coral y BeisbolPlay.