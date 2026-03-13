Por Redacción EC

Venezuela enfrentará a Japón por los cuartos de final del el sábado 14 de marzo a las 9:00 p.m. (hora Venezuela) en el loanDepot Park de Miami. Venezuela clasificó segunda del Grupo D, mientras que Japón llega invicto tras liderar el Grupo C. La selección de Venezuel de Béisbol, superó la fase de grupos con 3 victorias y 1 revés, buscando hacer historia ante el conjunto nipón. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Venezuela vs Japón EN VIVO por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión del juego entre Venezuela vs Japón EN VIVO por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 será transmitido a través de TVES, Televen y Venevisión por señal abierta en Venezuela. El partido de la Selección de Venezuela de Béisbol también será transmitida por cable mediante IVC. Posteriormente, si desea ver el juego de Venezuela vs Japón vía streaming, tendrás que mirarlo a través de BeisbolPlay con previo registro.

Finalmente en Estados Unidos, el canal que transmite el juego de Venezuela vs Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es FOX Sports vía FS1, FS2, FOX y FOX Deportes.

Revisa qué canales transmitieron el juego de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park.
Revisa qué canales transmitieron el juego de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park.

¿A qué hora juega Venezuela vs Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El juego entre Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 empieza a las 9:00 PM de Venezuela este sábado 14 de marzo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Venezuela vs Japón EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú8:00 p.m.ESPNDisney+ Premium y BeisbolPlay
Colombia8:00 p.m.ESPNDisney+ Premium y BeisbolPlay
Ecuador8:00 p.m.ESPNDisney+ Premium y BeisbolPlay
Argentina10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium y BeisbolPlay
Brasil10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium y BeisbolPlay
Paraguay10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium y BeisbolPlay
Uruguay10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium y BeisbolPlay
Chile10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium y BeisbolPlay
Bolivia9:00 p.m.ESPNDisney+ Premium y BeisbolPlay
República Dominca7:00 p.m.VTV, Teleantillas y CoralBeisbolPlay
Puerto Rico7:00 p.m.WAPA DeportesBeisbolPlay
Venezuela9:00 p.m.TVES, Televen, IVC y VenevisiónBeisbolPlay
México7:00 p.m.TUDN y ESPNBeisbolPlay
Estados Unidos8:00 p.m.FOX Sports, FS1, FS2, FOX y FOX DeportesBeisbolPlay

Horario, canal TV y dónde ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026

  • Fecha: Sábado 14 de marzo del 2026.
  • Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Partido: Venezuela vs Japón
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Venezuela
  • Canal: TVES, Televen y Venevisión.
  • Estadio: loanDepot Park.

¿En qué canal ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el juego de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite TVES, Televen, IVC, BeisbolPlay y Venevisión.

Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park.
Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el estadio loanDepot Park.

¿Qué canal transmite Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Perú?

En Venezuela, el juego de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite ESPN, BeisbolPlay y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite FOX Sports, FS1, BeisbolPlay, FS2, FOX y FOX Deportes.

¿En qué canal ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite WAPA Deportes y BeisbolPlay.

¿En qué canal ver Venezuela vs Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el partido de Venezuela vs Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo transmite VTV, Teleantillas, Coral y BeisbolPlay.

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