Venezuela vs. Nicaragua miden fuerzas hoy lunes 9 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo D y se jugará en el loanDepot Park de Miami, Estados Unidos, donde el combinado sudamericano intentará quedarse con la victoria que le permita avanzar a cuartos de final del torneo internacional.

La selección venezolana llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Nicaragua en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Nicaragua hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido entre Venezuela y Nicaragua se disputará este lunes 9 de marzo con el siguiente horario principal:

Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

7:00 p.m. México: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú / Colombia: 7:00 p.m.

El duelo se jugará en el loanDepot Park de Miami, sede del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Revisa qué canales transmiten el partido de Venezuela vs Nicaragua y los horarios para ver el juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde Miami.

¿Dónde ver Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión del juego entre Venezuela y Nicaragua estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.

En Venezuela:

Venevisión

Televen

TVES

IVC

ByM Sports

Béisbol Play

Streaming en Venezuela:

Venevisión Play

Béisbol Play

En Latinoamérica:

ESPN

Disney+ Premium

En Estados Unidos:

FOX Sports

FOX Deportes

FS1

Tubi

FOX Sports App

¿Qué canal transmite Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 8:00 p.m. Venevisión, Televen, TVES y ByM Sports Venevisión Play y Béisbol Play Puerto Rico 6:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play República Dominicana 6:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play Nicaragua 6:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play Panamá 6:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play México 6:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play Estados Unidos 7:00 p.m. FOX Sports Béisbol Play

Venezuela vs. Nicaragua: partido clave del Grupo D

El enfrentamiento forma parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten República Dominicana, Países Bajos e Israel. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.

El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.

Venezuela vs. Nicaragua: ficha del partido