WWE Royal Rumble 2026 es uno de los eventos más esperados del calendario de la lucha libre profesional, y este sábado 31 de enero del 2026, marcará el inicio del camino rumbo a WrestleMania 42. El tradicional espectáculo de la WWE reunirá a las principales superestrellas en las icónicas batallas reales de 30 participantes, donde cada luchador ingresará al ring por intervalos y el ganador obtendrá una oportunidad titular en el evento estelar del año. En esta nota te contamos cuándo es el Royal Rumble 2026, dónde verlo en vivo, a qué hora empieza y cómo seguirlo online desde Estados Unidos y Latinoamérica, con toda la información actualizada para no perderte uno de los Premium Live Events más importantes de la WWE.

La transmisión del WWE Royal Rumble 2026 será a través de Netflix en todo el Perú y Sudamérica. Para que puedas ver Netflix, deberás contar con una cuenta y disfrutar del evento, que no tiene un precio adicional. Luego, en Estados Unidos, lo podrás ver a través de la app de ESPN, como parte de los eventos Premium Live Events (PLE) de WWE a partir de 2026 bajo un acuerdo exclusivo con la cadena. Para acceder necesitarás una suscripción activa de ESPN Unlimited (que puede incluirse también en paquetes de Disney+ y Hulu) y podrás seguir la transmisión desde la app de ESPN o ESPN.com/watch desde el sábado 31 de enero cuando arranque el evento desde Riyadh, Arabia Saudita

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 1:00 p.m. Netflix Netflix Colombia 1:00 p.m. Netflix Netflix Ecuador 1:00 p.m. Netflix Netflix Argentina 3:00 p.m. Netflix Netflix Brasil 3:00 p.m. Netflix Netflix Paraguay 3:00 p.m. Netflix Netflix Uruguay 3:00 p.m. Netflix Netflix Chile 3:00 p.m. Netflix Netflix Bolivia 2:00 p.m. Netflix Netflix Venezuela 2:00 p.m. Netflix Netflix México 12:00 p.m. Netflix Netflix Estados Unidos 1:00 p.m. ESPN ESPN Unlimited

Fecha : Sábado 31 de enero del 2026

Evento : WWE Royal Rumble 2026

Horario : 1:00 p.m. hora de Lima, Perú.

Canal : Netflix y ESPN

Estadio: Riyadh Season Stadium

En Perú, el WWE Royal Rumble 2026 será transmitido a través de Netflix. Recuerda que el evento comienza a la 1:00 p.m. y no tendrás que pagar un costo adicional para verlo si ya tienes una cuenta creada.

En Estados Unidos, el WWE Royal Rumble 2026 será transmitido a través de ESPN. Recuerda que el evento comienza a la 1:00 p.m.

En México, el WWE Royal Rumble 2026 será transmitido a través de Netflix. Recuerda que el evento comienza a la 12:00 p.m.

Batalla Real de 30 hombres.

Batalla Real de 30 mujeres.

Campeonato Indiscutido de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn.​

AJ Styles vs. Gunther.