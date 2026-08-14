Driulys Rivas conquista el bronce en el Grand Prix de Judo Lima 2026.
Driulys Rivas conquista el bronce en el Grand Prix de Judo Lima 2026.
Por Redacción EC

Perú celebró una jornada histórica en el Grand Prix de Judo Lima 2026. Driulys Rivas consiguió la medalla de bronce en la categoría de -52 kilogramos y le entregó al país su primera presea en esta edición del certamen, que reúne a 350 judocas de 60 países. El torneo se disputa en Lima entre el 14 y 16 de agosto y forma parte del World Judo Tour. Además, entrega puntos para el ranking internacional y el proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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