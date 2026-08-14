Perú celebró una jornada histórica en el Grand Prix de Judo Lima 2026. Driulys Rivas consiguió la medalla de bronce en la categoría de -52 kilogramos y le entregó al país su primera presea en esta edición del certamen, que reúne a 350 judocas de 60 países. El torneo se disputa en Lima entre el 14 y 16 de agosto y forma parte del World Judo Tour. Además, entrega puntos para el ranking internacional y el proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Rivas tuvo una destacada actuación para alcanzar el podio. La peruana avanzó hasta la disputa por las medallas y consiguió el bronce luego de superar a la marroquí Soumiya. El resultado representa un importante paso en su carrera internacional y confirma la evolución de una judoca que ya venía destacando en competencias continentales. En 2025, Rivas fue nominada por la Confederación Panamericana de Judo como una de las mejores atletas junior del continente.

“Es la más importante medalla de mi carrera. Por el nivel mundial de este Grand Prix, ha sido producto de la dedicación, esfuerzo y un trabajo especial mental que hice desde la Federación de Judo”, manifestó Rivas tras conseguir la presea. La deportista también recordó el respaldo recibido antes de su combate decisivo y dedicó el resultado a su madre Esther y a sus hermanas.

/ PEDRO MONTEVERDE

Gamarra y Baltazar también rozaron el podio

La delegación peruana también tuvo como protagonistas a Brillith Gamarra y Franco Baltazar, quienes finalizaron en el quinto lugar de sus respectivas categorías. Ambos estuvieron cerca de conseguir una medalla y sumaron puntos importantes para el ranking internacional, en una competencia que representa una oportunidad clave para los judocas que buscan avanzar en el camino hacia Los Ángeles 2028.

Para Rivas, además, el resultado tuvo un significado especial porque significó una revancha personal. En el Grand Prix Lima 2025, disputado también en el Coliseo Eduardo Dibós, la peruana se quedó cerca de subir al podio. Un año después, consiguió finalmente una medalla frente a su público y convirtió aquella frustración en una celebración histórica para el judo nacional.

/ PEDRO MONTEVERDE

El Grand Prix Lima 2026 es, además, el primer Grand Prix del World Judo Tour dentro del periodo de clasificación olímpica rumbo a Los Ángeles 2028. Por ello, cada victoria y cada punto obtenido tienen especial importancia para los deportistas. La competencia representa también un reconocimiento al crecimiento del judo peruano y al trabajo de la Federación Deportiva Peruana de Judo, presidida por María Martínez.

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