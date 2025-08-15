Ver Du Plessis vs. Chimaev EN VIVO HOY : mira la transmisión de la pelea desde el United Center de Chicago por la UFC 319. ¿A qué hora empieza la pelea? El evento de la UFC comienza a las 9 de la noche (horario peruano), el sábado 16 de agosto de 2025, que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus, transmiten las peleas de la UFC en Perú y Sudamérica. En México lo transmite FOX Sports y también lo podrás seguir por Fighting Sports Network, ESPN+ lo pasa en Estados Unidos y Eurosport lo televisa en España. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

